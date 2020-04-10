Koronavirüs salgını dönemindeki arama verilerini inceleyen Yandex Navigasyon, özellikle lokanta ve restoran aramalarında büyük bir düşüş olduğunu tespit etti. İnsanların evlerinde daha fazla zaman geçirmesiyle birlikte yalnızca restoran ve lokantaların değil, market ve eczane aramalarında da düşüş baş gösterdi.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve şimdiye kadar 97.264 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sosyal izolasyon önlemleri devam ederken insanların evde geçirdiği vakit de arttı. Dışarıya daha az çıkan insanların navigasyon kullanma sıklığıysa azaldı.

Yandex Navigasyon, 29 Şubat ile 1 Nisan tarihleri arasında kaydedilen verileri analiz etti. Çıkan sonuçlar, Yandex Navigasyon’da yapılan aramalarda yaşanan düşüşü oranlarla ortaya koydu. Gelin, arama sonuçlarından yapılan analizleri detaylarıyla inceleyelim.

Salgın nedeniyle restoran ve lokanta aramalarında büyük düşüş yaşandı:

Yandex Navigasyon’da yapılan aramalarda yaşanan düşüşten en çok etkilenen mekanların restoranların ve lokantalar olduğu görüldü. 1 aylık zaman içerisinde restoranların ve lokantaların arama yoğunluğu mart ayının ilk 2 haftasına göre %89 oranında azaldı.

Eczane aramalarındaki düşüş, istatistiklere böyle yansıdı:

Zorunlu ve günlük ihtiyaçlar için eczaneler, nöbetçi eczaneler ve market aramalarında genel eğilim yine azalma yönünde olsa da bunların her biri farklı oranlarda düşüş yaşadı. Örneğin mart ayının ilk haftasıyla kıyaslanınca eczane ve nöbetçi eczane aramalarındaki düşüş oranı %46 olarak tespit edildi. Eczane kategorisinde, salgının başladığı hafta ve hafta sonu aramaları normal zamanlarla benzerlik gösterdi.

Market aramalarındaki düşüş %61 ancak son haftalarda istikrarlı bir seyir var:

Son kategori olan market aramalarındaki düşüş %61 olarak belirlendi. Son haftalarda bu kategorideki aramaların standart bir seyirde ilerlediği görüldü.

Sağlık Bakanlığı'nın 9 Nisan tarihinde yayınladığı verilere göre şu ana kadar Türkiye'de görülen toplam vaka sayısı 42.282, hayatını kaybeden kişi sayısıysa 908. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.552 ve entübe edilen hasta sayısı 1.017.