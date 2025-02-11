Yeni bir araştırma, ChatGPT ve benzeri yapay zekâ araçlarının, kullanıcıların eleştirel düşünme becerilerini nasıl etkilediğini ortaya koydu.

Microsoft ve Carnegie Mellon Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırma, ChatGPT gibi üretken yapay zekâ araçlarının, kullanıcıların eleştirel düşünme becerilerini azaltabileceğini ortaya çıkardı.

ChatGPT gibi üretken yapay zekâ araçlarının, kullanıcıların eleştirel düşünme becerilerini zayıflatabileceği ortaya çıktı. Yapılan araştırmaya göre, yapay zekâya fazla güvenen çalışanlar, üretilen içerikleri sorgulamadan kabul etme eğiliminde.

Araştırma neyi ortaya koydu?

Araştırma kapsamında 319 çalışan, yapay zekâyı nasıl kullandıklarını ve süreç boyunca ne kadar eleştirel düşündüklerini değerlendirdi. Sonuçlara göre, daha basit görevlerde yapay zekâ kullanan çalışanlar, üretilen içerikleri sorgulamadan kabul etme eğiliminde. Yaşanan bu durum zamanla eleştirel düşünme becerilerinin zayıflamasına neden oluyor. Öte yandan doğruluk ve dikkat gerektiren işlerde çalışanlar, yapay zekânın ürettiği içerikleri daha fazla sorgulayarak doğrulama ihtiyacı duyuyor.

Özellikle metin yazımı, pazarlama ve satış gibi alanlarda çalışanlar, zaman kazanmak adına yapay zekâya tamamen güvenme eğiliminde. Ancak araştırmacılar bu tür bir bağımlılığın uzun vadede yaratıcılığı ve çeşitliliği azaltabileceğine dikkat çekiyor. Buna karşılık ise sorumluluğu yüksek mesleklerde çalışanlar, yapay zekânın ürettiği bilgileri daha titizlikle inceleyerek doğruluğunu sorgulamaya devam ediyor.

Uzmanlar, yapay zekânın iş süreçlerini hızlandırabileceğini ancak kullanıcıların üretilen içerikleri sorgulamadan kabul etmemesi gerektiğini vurguluyor. Yapay zekânın sunduğu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmenin eleştirel düşünme becerilerinin korunması açısından önemli olduğu belirtiliyor.