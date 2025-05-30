Bir bilim insanı tarafından yapılan çalışma, yapay zekânın Bitcoin madenciliğinden bile fazla enerji tüketmeye başlayacağını gözler önüne serdi. Bilim insanı, şirketlerin bu konuda şeffaf olmamalarına tepki gösteriyor.

Yapay zekâ teknolojileri her geçen gün biraz daha gelişiyor ve bu alanda yaşanan gelişmeler, tahmin edilebileceği üzere enerji tüketimini sürekli olarak artırıyor. Hatta Microsoft, Google ve OpenAI gibi yapay zekâ sektörünün önde gelen isimleri, yapay zekâ modellerinin geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan veri merkezlerine güç sağlamak için nükleer enerjiye yatırım yapmayı düşünüyorlar.

Gelen son haberler ise yapay zekânın, bir dönem yerden yere vurulan Bitcoin'den bile daha fazla enerji harcamaya başlayacağını gözler önüne seriyor. Hatırlayan okurlarımız vardır; Elon Musk, bir dönem Tesla'nın Bitcoin (BTC) ile ödeme almasına karar vermiş ancak sonradan bu kararından vazgeçmişti. Bunun nedeni ise Bitcoin madenciliği için harcanan enerjiydi. Aynı Elon Musk, yapay zekâ konusunda ise elinden geleni ardına koymuyor.

Veri merkezlerinin tükettiği enerjinin yarısını yapay zekâ "sömürecek"

Amsterdam Çevre Çalışmaları Enstitüsü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Alex de Vries-Gao isimli bilim insanının yaptığı bir çalışmaya göre veri merkezlerinin tükettiği enerjinin yarısı, doğrudan yapay zekâ tarafından sömürülmeye başlayacak. Üstelik bu durum, 2025 yılı içerisinde gerçekleşecek. Bilim insanı, bunun sadece enerji tüketimi olarak görülmemesi gerektiğini, sıradan bireylerin bile bu durumdan etkileneceklerini söylüyor. Çünkü enerji tüketiminin artması, küresel çapta enerji sistemlerine yük bindirecek. Kesintiler ve teknik sorunlar kapıda gibi görünüyor.

Ancak burada başka bir sorun daha var. Alex de Vries-Gao, yaptığı analizin kesinlik içeremediğini çünkü şirketlerin bu konuda şeffaf davranmadıklarını söylüyor. Bilim insanına göre yapay zekânın enerji tüketimi hakkında şeffaf sonuçlar paylaşılabilir ancak firmalar, bunu tercih etmiyorlar. Vries-Gao, çevre savunucularının zamanında Bitcoin ve Ethereum gibi kripto varlıklara yönelik büyük baskı yaparken şimdilerde neden sessiz kalındığını da anlamadığını ifade ediyor...