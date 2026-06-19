Flowtica isimli bir firma, Scribe ismi verilen akıllı kalem tanıttı. Yapay zekâ destekli bu kalem, 30 saate kadar ses kaydı alıp özet çıkarabiliyor.

Toplantı notlarını yazıya döken cihazlar son yıllarda yavaş yavaş popülerlik kazanıyordu ancak bu yazılımların neredeyse tamamı için bir akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, akıllı gözlük ya da özel bir kayıt cihazına ihtiyaç var. Flowtica isimli bir firma ise işte tam olarak bu konuda büyük bir yenilik sunmayı amaçlıyor.

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Flowtica, geleneksel kağıt ve kalem alışkanlığını bozmayan Scribe isimli yapay zekâ destekli akıllı kalemini resmen tanıttı. Bu kalem, normal kağıt üzerine yazı yazmaya devam ederken aynı anda ortamdaki konuşmaları kaydediyor ve yapay zekâ desteğiyle toplantı notları gibi şeyleri otomatik olarak hazırlıyor.

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Sıradan bir kalem gibi görünen ancak içi teknoloji dolu olan Flowtica Scribe ile tanışın

İlk bakışta tamamen standart bir kalemi andıran Flowtica Scribe, metal bir gövdeye sahip. Kullanıcıların alışkanlıklarına göre 0.5 mm ve 0.7 mm uç seçeneklerini destekleyen bu kalem, herhangi bir özel kağıda ihtiyaç duymadan, sıradan bir defter veya kağıt üzerinde rahatlıkla kullanılabiliyor.

Ancak bu mütevazı gövdenin altında gelişmiş bir ses kayıt donanımı saklı. Kalemin içerisine yerleştirilen yerleşik MEMS mikrofon, yaklaşık** 5 metre mesafeye kadar olan tüm konuşmaları net bir şekilde yakalayabiliyor**. Kaydedilen bu sesler, cihazın üzerinde bulunan 32 GB'lık dahili depolama alanında yerel olarak saklanıyor. Pil ömrü de oldukça uzun. Flowtica'nın paylaştığı verilere göre Scribe, tek bir şarjla 30 saate kadar kesintisiz ses kaydı yapabiliyor. Eğer ürünü opsiyonel olarak sunulan özel şarj kutusuyla birlikte kullanırsanız, bu süre toplamda 100 saate kadar çıkıyor.

Kalem ses toplama işini tek başına hallederken, asıl yapay zeka işleme süreci ise akıllı telefondaki Flowtica mobil uygulaması üzerinde yürütülüyor. Kalemdeki kayıtlar kablosuz olarak telefona senkronize ediliyor ve burada aranabilir metin dökümlerine ve toplantı özetlerine dönüştürülüyor. Ayrıca cihazda FlowMark isimli bir buton da var. Kullanıcılar toplantı sırasında bu butona basarak önemli anları işaretleyebiliyorlar.

Tabii ki böyle bir cihaz gizlilik sorularını da beraberinde getiriyor. Kayıt yaparken LED bir ışık yansa da onu görmek zor olabilir. Bu da gizli kayıt gibi şeylerin ortaya çıkmasına neden olabilir. 39 dil desteğiyle sunulacak Scribe, 159 dolardan başlayan fiyatlara sahip. Ayrıca yapay zekâ özellikleri için aylık 14,90 dolarlık abonelik ücreti de ödemek gerekiyor.