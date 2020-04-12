Yapay zekânın insanlığın geleceği için bir umut olduğunu düşünen binlerce insan var. Öte yandan bu teknolojiyle ırkımızın sonunun geleceğini düşünenlerin sayısı da hiç az değil. Biz de sizler için dünyaca ünlü bilim insanları tarafından yapay zekâ hakkında yapılmış yorumları derledik.

Yapay zekanın günlük yaşamlarımız üzerindeki etkisi, şüphesiz ki her geçen gün giderek artıyor. Öyle ki günümüzde robot teknolojilerinde, otomotiv sanayinde, sağlık bilimlerinde, iletişimde, oyunlarda veya akıllı cihazlarda, kısacası aklımıza gelebilecek onlarca farklı alanda yapay zekanın izlerini görebiliyoruz.

Uzmanlar, bu teknolojinin işleyişi ve yararları hakkında binlerce makale yazarken sektördeki tanınmış kişilerin görüşleri ve söylemleri de yapay zekaya olan ilgiyi artırıyor. Biz de bu yazımızda yapay zekâ hakkında şimdiye dek yapılmış en etkileyici 10 yorumu derledik. Gelin bu söylemlere daha yakından göz atalım.

'Yapay zekâ evriminin insanlara ihtiyacı var'

“Daha fazla yapay zekâ giderek dünyaya girerken, daha fazla duygusal zekâ giderek liderliğe girmelidir.”

Amit Ray, Yapay Zekâ Bilimcisi, Yazar

Tekillik tahmini

“Yapay zekâ, 2029 civarında insan seviyelerine ulaşacak. Bunu 2045 yılına kadar takip edin ve zekâyı bir milyar kat artıracağız.”

Ray Kurzweil, Amerikalı mucit ve fütürist

Yapay zekânın evrimi üzerine

“Tam yapay zekanın gelişimi, insan ırkının sonu anlamına gelebilir… Kendi kendine başlayacak ve sürekli artan bir oranda kendini yeniden tasarlayacak. Yavaş biyolojik evrim ile sınırlı olan insanlar rekabet edemez ve onların yerini alır.”

Stephen Hawking, BBC

“Makine düşünme yöntemi başladıktan sonra, zayıf güçlerimizin önüne geçmek uzun sürmeyecek gibi görünüyor. Akıllarını keskinleştirmek için birbirleriyle sohbet edebilecekler. Bu nedenle bir aşamada makinelerin kontrolü ele almasını beklemeliyiz.”

Alan Turing, Matematikçi

Yapay zekânın duygu eksikliği üzerine

“Yapay zekânın insanlığı yok etmek için kötü olması gerekmez. Eğer yapay zekânın bir amacı varsa ve insanlık yoluna çıkarsa elbette düşünmeden bile insanlığı yok eder, gücenmek yok.”

Elon Musk, Girişimci

Yapay zekâ düzenleme çağrısı

“Asıl soru, ne zaman yapay zekâ haklar tasarısı hazırlayacağız? Bu neyden oluşacak? Buna kim karar verecek?”

Gray Scott, Fütürist

Yapay zekâ ile daha iyi bir dünya inşa etmek üzerine

“Yapay zekânın yalnızlara sohbet ve rahatlık sağladığını gördük; yapay zekânın ırk ayrımcılığıyla uğraştığını da gördük. Ancak yapay zekânın kısa vadede bireylere vereceği en büyük zarar işten çıkarmalar olacak çünkü yapay zekâ ile otomatikleştirebileceğimiz iş miktarı eskisinden çok daha büyük. Liderler olarak, her bireyin başarılı olma fırsatına sahip olduğu bir dünya inşa ettiğimizden emin olmak hepimizin görevidir.”

Andrew Ng, Profesör

“Robotlar insanların yerini almayacak, işlerini daha insancıl hâle getirecekler. Zor, aşağılayıcı, talepkâr, tehlikeli, sıkıcı - bunlar robotların alacağı işler.”

Sabine Hauert, Robot uzmanı

“Eğer doğru yaparsak, benzersiz insan kabiliyetlerimize dokunan ve insanlığımızı eski haline getiren bir çalışma biçimi geliştirebiliriz. Nihai paradoks, bu teknolojinin insanlığımızı geri kazanmak için ihtiyaç duyduğumuz güçlü bir katalizör olabileceğidir.”

John Hagel, Yazar

“Yapay zekânın gelecek çağı savaş çağı olmayacak; derin merhamet, şiddetsizlik ve sevgi dönemi olacaktır.”