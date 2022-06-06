OpenAI tarafından geliştirilen DALL-E'nin yenilenmiş sürümü DALL-E 2, sosyal medyada oldukça eğlenceli paylaşımlara konu oluyor. Söz konusu yapay zekâ sayesinde kullanıcılar, çorba tarifi tadında tasvirlerle komik ve alışılmadık fotoğraflar ortaya çıkarıyor.

Hem okuyabilen hem de okuduğu bilgiyi işleyebilen bir yapay zeka olan DALL-E, OpenAI tarafından geliştirilmiş ve basit tarifler üzerine uygulamalar geliştirmeye imkân tanıyan GPT-3 kadar ses getirmemişti. Fakat yapay zekanın yaratıcılığını sorgulatan bu teknoloji, birazdan göreceğiniz örnekler de göz önünde bulundurulduğunda insanlığa farklı sektörlerde sayısız kapı açabilecek nitelikte.

OpenAI tarafından gelişrilen DALL-E'nin yeni sürümü DALL-E 2, hâlihazırda beğenilen eski sürümü alıp daha yüksek çözünürlük ve düşük gecikme süresiyle kullanıcılara sundu. Bu bağlamda daha isabetli ve gerçekçi görseller elde edilebiliyor. Örneklerine gelin birlikte bakalım.

Hayalinizdekini ya da görmek istediğinizi anlatıyorsunuz. Ardından DALL-E 2, bunu görsele çevirerek size sunuyor:

"Roket kullanan bir beyin, Ay'a doğru gidiyor"

"GPU üzerinden internete bağlanan bir hamam böceği"

"Yağlı boyada, telefonunda gezerken hayrete düşürücü kripto para zararını gören egzotik bir İran kedisi"

"Talmud'u okuyan iki Yahudi avokado"

"Ek eklemeden e-posta gönderdiğini fark eden Darth Vader"

"Tuvalet fırçası ve diş fırçasının birleşiminden oluşan bir araç"

"Bir yengecin kendisine baktığı, sahilde duran saydam bir küre"

"Dünya harabeler içinde yatıyor, volkan patlıyor ve insanlar dünyayı yok ederken Mona Lisa kek yiyor"

"Eski moda vintage bir valizin içindeki hipopotamların çizimi"

"Bir donut şirketi için web sitesi tasarımı"

"MacBook'undan video izleyen bir kız, 1664'ten yağlı boya"

"Dragon Ball Z'den Goku'nun, mermerden yapılma Yunan heykeli"

"Times Meydanı'nda ata binen Darth Vader"

"Süper kütleli bir kara deliğin olay ufkunda sörf yapan Albert Einstein"

"Devasa dinozorlar atmosfere girerken korku içinde yukarı bakan tarih öncesi meteoritler"

Salvador Dali ve Pixar'ın sevilen karakteri WALL-E'nin birleşimiyle ismini alan DALL-E 2, şu an herkese açık değil, fakat başvuruda bulunmak isterseniz bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.