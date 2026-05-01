Yapay Zekâdan 'Acil Serviste' Büyük Başarı: Uzmanlar Yine de Temkinli

Bir araştırmada yapay zekâ, belirli koşullarda acil servis tanılarında doktorlardan daha yüksek doğruluk gösterdi. Ancak çalışma, gerçek klinik ortamı tam olarak yansıtmadığı için sonuçlar temkinli yorumlanıyor.

Deniz Şen Deniz Şen /

ABD’de yapılan bir araştırma, yapay zekâ sistemlerinin acil servis tanılarında dikkat çekici bir performans sergileyebildiğini ortaya koydu. Harvard Medical School ve Beth Israel Deaconess Medical Center tarafından yürütülen çalışmada, bir yapay zekâ modeli belirli senaryolarda doktorlara kıyasla daha yüksek doğruluk oranına ulaştı.

Ancak araştırmacılar, bu sonuçların doğrudan 'yapay zekâ doktorları geçti' şeklinde yorumlanmaması gerektiğinin altını çiziyor. Çalışmanın kontrollü koşullarda ve sınırlı veri setleriyle yapıldığı özellikle vurgulanıyor.

Araştırma kapsamında 76 farklı acil servis vakası incelendi. Yapay zekâ modeli, özellikle hızlı karar verilmesi gereken triyaj süreçlerinde daha tutarlı sonuçlar üretmeyi başardı. Bu durum, yoğun ve stresli ortamlarda yapay zekânın önemli bir avantaj sağlayabileceğini gösteriyor.

Daha ileri testlerde yapay zekânın performansı daha da dikkat çekici hale geldi. 143 karmaşık vakayı kapsayan değerlendirmede model, vakaların %78,3’ünde doğru tanıyı listelemeyi başardı. Ayrıca olası tanıları önerme konusunda %97,9 gibi oldukça yüksek bir başarı oranına ulaştı.

Araştırmacılar, elde edilen sonuçların 'doktorlar artık gereksiz' anlamına gelmediğini özellikle vurguluyor. Uzmanlara göre yapay zekâ şu an için en iyi kullanım senaryosunu klinik karar destek sistemi olarak sunuyor. Nihai kararın yine insan doktorlarda olması gerektiği ifade ediliyor.

Her ne kadar başarı oranları yüksek olsa da sistemin önemli sınırlamaları bulunuyor. Yapay zekâ hâlâ görsel veriler, hastanın fiziksel durumu ve duygusal belirtiler gibi kritik unsurları tam olarak değerlendiremiyor. Ayrıca “halüsinasyon” olarak bilinen yanlış bilgi üretme riski de uzmanların dikkat çektiği başlıca sorunlardan biri.

