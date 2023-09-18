Sizleri sıkıcı iş ilanlarından uzaklaştıralım ve şirketlerin yayınladığı yaratıcı iş ilanlarının dünyasına götürelim.

Yaratıcılık yalnızca satışla alakalı yerlerde olacak diye bir şey yok. Bazı şirketler yaratıcılık işini ciddiye alarak, verdikleri iş ilanlarında da bu yanlarını sergilemeyi başarabiliyor.

Artık klasikleşmiş ve monotonlaşmış “marka müdürü aranıyor” gibi bir ifadeyle başlayıp, iş tanımını anlatan upuzun metinler sonrasında "öz geçmişinizi ekleyin” ifadesiyle sona eren klasik ilanlar yerine çok daha yaratıcı ilanlar da görmek mümkün. İşe başvurmayacak olanların bile dikkatini çekmeyi başaran bu ilanlara bir göz atalım.

McDonald’s, deneyimsiz eleman almayı amaçladığını daha yaratıcı bir şekilde anlatamazdı.

“Öğrenciler aranıyor. Deneyime ihtiyaç duyulmuyor.” yazdığı ilanda McDonald’s, resmen deneyimsizliği resmetmeyi başarmış.

Yine McDonald’s, görenlere önce bir “noluyo ya” dedirtmeyi amaçlamış olmalı.

McDonald’s, “Türkleri, Yunanları, Polonyalıları, Hintleri, Etiyopyalıları, Vietnamlıları, Çinlileri ve Peruluları işe almıyoruz.” cümlesiyle başlayan ilanın altına küçük puntoyla “ya da İsveçlileri, Güney Korelileri ve Norveçlileri. Biz bireyleri işe alıyoruz. Soyadınızın ne olduğu bizler için önemli değil. Çünkü hırs ve kararlılığın milliyetinizle bir ilgisi yok.” yazarak kendisinin farklı kültürlerden bireyleri bünyesinde barındıran ve ırkçılığa karşı bir marka olduğunu vurgulan bir mesaj ile ilanı okuyanları başvuru yapmaya davet ediyor.

Burger King de iş ilanı verirken bile rakibine sataşmayı ihmal etmemiş.

“Pazarlama müdürü” anlamına gelen “marketing manager” kelimelerinden “M” harfini çıkaran Burger King, parantez içinde McDonald’s logosunu kullanarak “M’den bahsetme” yazarak rakibine gönderme yapmış.

“Senden daha akıllı birini tanıyor musun? Hemen onu yönlendir.” diyen SAP, duruşunu belli etmiş.

Bu ilanınsa “Sızlanabileceğin yeni bir iş ister misin?” mesajı ile dikkatleri üzerine çektiğine şüphe yok!

Grafik tasarımcı eksikleri olduğunu daha ne kadar net anlatabilirlerdi ki…

Paint üzerine “Grafik tasarımcı arıyoruz.” yazdıkları görseli bir ilan olarak yayınlayan şirket, minimum eforla maksimum getiri elde etmenin sırrını çözmüş olsa gerek.

“Doğru iş, sizi beladan uzak tutar.” mesajıyla yayınladığı zekice reklamlarla, bu firma bizden tam puanı alıyor.

Görselde bir yamyam ve seri katil olan Hannibal Lecter’ı bir kasap olarak gösteren marka, kendinize uygun işi seçmenin önemini vurguluyor.

Microsoft’tan bulmaca gibi bir iş ilanı gelmiş.



Bu iş ilanında, “Problem çözücüler aranıyor. Bizi aşağıdaki numaradan arayın:” diyerek; Microsoft, başvuracak adayların numarayı bulmak için önce bir matematik problemi çözmesini zorunlu tutmuş.

Silikon Vadisi yakınlarında beliren gizemli ilan da Microsoft'un ilanı gibi bir problem içeriyor.

2004 yılında beliren ve üzerinde herhangi bir şirketin adı yazmayan bu gizemli ilan panosu, üzerindeki problemi çözebilecek kişilerin ilgisini çekmeyi amaçlıyor.

Bu gizemli ilanın sahibi ise Google ve bu ilan "Google'ın pano meydan okuması" olarak biliniyor.

Bir bira markası olan Bud Light, internet meme’leri konusunda yaşadığı sıkıntıyı çözecek birini arıyormuş.

Bud Light yayınladığı ilanda, “hard seltzer” olarak adlandırılan ve gazoz tadında bir aromaya sahip bir çeşit bira olan ürünün meme’leri ile ilgilenecek bir sorumlu aradıklarını şu mesajla ifade ediyor:

“Biz Bud Light olarak mükemmel hard seltzer'i hazırladık. Beş kez filtrelenmiş, 100 kalori ve dört lezzetli aromaya sahip. Ancak bir hard seltzer'in yalnızca meme’leri kadar iyi olduğunu ve ne yazık ki meme’lerimizin çöp olduğunu biliyoruz. Bunu bizim için değiştirebilecek birine ihtiyacımız var; bizi utanç çukurlarından çıkarabilecek biri, Photoshop'ta kement şeyinin nasıl kullanılacağını bilen biri, senin gibi biri. Lütfen bize yardım et. Lütfen. Saygılarımızla, Bud Light.”

Karanlık tarafa geçmeye hazır stajyerler aranıyor!

Pazarlama stajyeri aramaya yönelik hazırlanmış bu ilanda, Darth Vader’ın görseli altına “Bize katıl ya da öl." mesajı yazılarak biraz tartışmalı biraz da esprili ve sıra dışı bir tarz yakalanmış.

Dövme sanatçılarına yönelik bu iş ilanıysa yaratıcılığa seviye atlatmış.

Başvuru formunu QR kod ile ulaşılabilecek şekilde hazırlayan bu firma, başvuracak dövme sanatçılarının kodu okutabilmek için beyaz halde gelen bu QR kodunu siyah bir kalemle doldurmasını bekliyor.

Amaç ise adayların ellerinin ne kadar az titrediği ölçmek!

Bir iç mimarlık firması tarafından yayınlanan bu iş ilanı ise basit ama etkili bir yol izlemiş.

Bir deniz kabuğu görselinin yanına “Burada bir merdiven görüyor musunuz?” yazan firma, aslında aradığı adayın sahip olmasını istediği yetenekleri çok basit ama çok etkili bir şekilde ifade etmeyi başarmış.

“Kendine uygun işi bul.” diyen bu reklam ise görsel ve metin uyumunu en iyi şekilde yakalamış!

Amerikalı bir yatırımcı olan Richard Branson ve ünlü bir dilbilimci olan Noam Chomsky’nin adını McDonald’s ve Subway’in yaka kartlarına yazan bu ilan, kendinize uygun bir iş bulmanız gerektiğini daha ne kadar iyi anlatabilirdi ki?