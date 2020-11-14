F1 İstanbul Park Yarışı Nasıl Ücretsiz İzlenir? S Sports

Yarın gerçekleştirilecek olan Formula 1 İstanbul Park Yarışı’nı izlemek isteyenler için S Sports yayınını şifresiz hale getirdi. S Sports’u izlemek için uydu frekans ayarlarını çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. İzlemeniz gereken yolu sizler için açıkladık.

Formula 1, çok uzun yıllar sonra yeniden İstanbul’a geldi. Koronavirüs nedeniyle değişen takvim sayesinde tekrar ülkemize gelen organizasyon, yine koronavirüs nedeniyle seyircisiz gerçekleştiriliyor.

Ülkemizde Formula 1 yarışlarının yayın haklarına sahip olan S Sports kanalı, normalde şifreli olarak yayın yapıyor. Kanal yetkilileri, yıllar sonra ülkemize gelen Formula 1’in herkes tarafından izlenebilmesi için yayınları uyduda şifresiz yaptı.

S Sports frekansı nasıl ayarlanır?

Kanal listelerinizi tamamen yenileyecekseniz bu yazımızdan yardım alabilirsiniz. Yalnızca bu yarış için S Sports kanalını televizyonlarındaki kanal listesine eklemek isteyenlerin yapması gerekenler ise şu şekilde:

Menüden hangi uyduların seçili olduğuna bakın. Doğru uydu seçimi yaptığınızdan (Türksat 4A) emin olun. Uyduyu seçtikten sonra elle kanal arama ekranına gidin. Karşınıza hazır referanslar çıkacak. Listenin en altına inerek Yeni seçeneğini seçin. Frekans bilgilerini girin. S Sports frekans bilgileri aşağıda yer aldığı gibidir:

Frekans: 12188

Polarizasyon: V-Dikey

SR27500FEC5/6

Arama yapmanıza rağmen herhangi bir kanal bulamazsanız ya da uydunuz sinyal almazsa güncellemeleri kontrol edin. Yazılım güncelse bu defa fabrika ayarlarına dönüp yeniden yükleme yaparak deneyebilirsiniz.

İstanbul Grand Prix saat kaçta?

S Sports kanalından yayınlanacak olan İstanbul Grand Prix, saat 13:10’da başlayacak. İlk cepten Lance Stroll’ün başlayacağı yarış S Sports’un uydu yayınından şifresiz ve ücretsiz olarak verilecek.

S Sports kanalına ayrıca D-Smart 78. Kanal, TV+ 77. Kanal, TiviBu 73. Kanal, Kablo TV 240. Kanal ve Vodafone TV 11. Kanal üzerinden de erişebilmek mümkün oluyor. Sizce bu hafta sonu yarışın galibi kim olacak? İstanbul Park'ta zirvede kimi görmek isterdiniz? Yorumlarınızı bekliyoruz.