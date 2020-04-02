Vücudunun Yarısı Erkek Yarısı Dişi Olan Bir Arı Bulundu

Jinandromorfizm, bir canlının yarısının erkek yarısının ise dişi olması durumuna verilen isimdir. Jinandromorf canlılar çok çok nadir olsa da bu arı, bu özelliğe sahip canlılardan biri olarak göze çarpıyor.

Doğada bazı inanılması güç gerçekler var. Bunlardan biri de Jinandromorfizm olarak görünüyor. Jinandromorf canlılar, çift cinsiyetli değil. Bu canlılar, iki cinsiyetin de cinsel organlarını barındırmaktan farklı bir duruma sahip olmakla biliniyor. Başka bir deyişle vücutlarının her iki yarısı da farklı cinsiyetlere sahip.

Bu durum son olarak bir arıda gözlemlendi. Arının sağ tarafı dişi özelliklerini taşırken, sol tarafı ise bütün erkek karakteristik özellikleri gösteriyor. Bu arı, sanki bir erkek arı ve dişi bir arı ortadan ikiye bölünüp sonra birleştirilmiş gibi duruyor.

Çok nadir bir arı

Arıyı bulan ve ilk incelemeyi yapan Erin Krichilsky, o dönemde araştırma görevlisi olarak görev aldı Smithsonian Tropik Araştırma Enstitüsü (STRI) tesislerinde yaptığı çalışmayla arının bu aşırı nadir olduğunu ortaya çıkardı.

4 milimetre boyundaki bu ilginç böceği keşfetmesi hakkında konuşan Krichilsky, “Daha önce gördüğüm hiçbir şeye benzemeyen, çok dikkat çekici bir canlıydı. Bu çok heyecan verici bir gündü” açıklamasını yaptı.

Gizemli böcek hakkındaki bulgular, yakın zamanda Journal of Hymenoptera Research dergisinde yayımlandı. Bu inanılmaz derecede nadir jinandromorfun yarısının erkek, yarısının dişi olduğu ve Orta ve Güney Amerika’da çok sık görülen Megalopta amoena türü bal arılarının bir üyesi olduğu belirtildi.

20 yılda keşfedilen 2. örnek

Hermafroditler, normalde dışarıdan bakıldığında erkek ya da dişi olarak görünür ancak her iki cinsiyetin de üreme organlarına sahip olur. Jinandromorfların ise bütün bedenleri iki farklı cinsiyetin mozaiğini andırır. Bu özelliğe sahip bazı canlılar keşfedilmiş olsa da sayıları oldukça az ve nedenlerini açıklayacak yeterince çalışma yok.

Bilim insanları, bu türün bir başka iki cinsiyeti de taşıyan üyesini 1999’da keşfetmişti. Yani 20 yıldan uzun bir süredir, yakalanan binlerce arının arasında böyle bir örnek yalnızca ikinci defa ortaya çıktı.

Bu durumun neden ortaya çıktığına dair bilim insanlarının bir fikri var. Arıların üremesi biraz farklıdır. Döllenmemiş arı yumurtaları dişi arılar üretir. Öte yandan bu yumurta daha sonradan bir şekilde erkek tarafından döllenmeye çalışılırsa iki genetik kaynak karışır ve ortaya bu tür canlılar çıkar.