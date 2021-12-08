Yasuo CT'leri, Güçlü Ve Zayıf Yönleri, Tüm Yetenekleri

League of Legends’ın en belalı şampiyonlarından biri olan Yasuo, yeri geldiğinde dosta güven düşmana korku, yeri geldiğinde ise tam tersini yapmayı başarıyor. Sizler için Yasuo’nun güçlü ve zayıf yönlerini, tüm yeteneklerini ve CT’lerini bir araya getirdik.

League of Legends oynarken takımınıza geldiğinde size güzel bir oh çektiren, rakibe geldiğinde ise eyvahlar çektiğiniz karakterlere rastlayabilirsiniz. Hem kendi takımına hem rakip takıma korku salan karakterler de vardır; Yasuo gibi.

Doğru ellerde fazlasıyla güçlü olabilen ve rakibe nefes aldırmayan, yanlış kişinin ellerine geçtiğinde ise karşı takıma galibiyeti adeta armağan eden Yasuo’nun tüm yetenekleri, güçlü ve zayıf yönleri, ct’leri ve oyun içerisinde kullanabileceğiniz ipuçlarını sizler için derledik. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan yetenekleriyle başlayalım.

Günahkâr kılıç Yasuo’nun tüm yetenekleri:

Pasif - Avarenin Yolu: Yasuo’nun kritik vuruş ihtimali artar ancak kritik vuruş hasarı bir miktar azalır . Bunun yanı sıra Yasuo hareket ederken bir kalkan oluşturur. Bir şampiyon veya canavardan hasar alındığında kalkan devreye girer.

Yasuo’nun ancak kritik vuruş hasarı . Bunun yanı sıra Yasuo hareket ederken bir kalkan oluşturur. Bir şampiyon veya canavardan hasar alındığında kalkan devreye girer. Q - Çelik Fırtına: Yasuo, bir hat üstündeki tüm rakiplere hasar verir. Yetenek isabet ettiğinde birkaç saniyeliğine ‘Yaklaşan Kasırga’ yükü verir. 2 yük birikirse yeteneğin yolladığı hortum rakipleri havaya savurur. Çelik Fırtına normal saldırı muamelesi görür ve normal saldırıları güçlendiren her şeyle güçlenir.

Yasuo, bir hat üstündeki tüm rakiplere hasar verir. Yetenek isabet ettiğinde birkaç saniyeliğine yükü verir. 2 yük birikirse yeteneğin yolladığı hortum rakipleri havaya savurur. Çelik Fırtına normal saldırı muamelesi görür ve normal saldırıları güçlendiren her şeyle güçlenir. W - Rüzgâr Duvarı: Yasuo bir hareketli duvar oluşturur ve bu duvar 4 saniyeliğine o yönden gelen tüm rakip atışlarını engeller..

Yasuo bir hareketli duvar oluşturur ve bu duvar 4 saniyeliğine o yönden gelen engeller.. E - Atılgan Kılıç: Yasuo ileri doğru atılarak rakibinin içinden geçer ve büyü hasarı verir. Yeteneğin her kullanımı sonraki kullanımındaki hasarını bir miktara kadar artırır. Aynı rakip üzerinde birkaç saniye boyunca tekrar kullanılamayan yetenek eğer Çelik Fırtına ile birlikte kullanılırsa daire biçimindeki bir alana hasar verir.

Yasuo ileri doğru atılarak rakibinin içinden geçer ve büyü hasarı verir. Yeteneğin her kullanımı sonraki kullanımındaki hasarını bir miktara kadar artırır. Aynı rakip üzerinde birkaç saniye boyunca tekrar kullanılamayan yetenek eğer Çelik Fırtına ile birlikte kullanılırsa daire biçimindeki bir alana hasar verir. R - Son Nefes: Yasuo, havalanmış rakip şampiyonların yanında belirir ve onlara hasar verir. Bu süre boyunca tüm rakipleri havada tutar. Yetenek kullanıldıktan sonra Yasuo’nun kritik vuruşları bir süre boyunca büyük miktarda ilave zırh delme elde eder.

Rüzgar gibi esip kasırga gibi hasar veren Yasuo’nun güçlü ve zayıf yönleri:

Güçlü yönleri:

Hareketli olması sebebiyle rakipleri yakalayıp zor durumlardan kaçabilir,

olması sebebiyle rakipleri yakalayıp zor durumlardan kaçabilir, W yeteneği ile rakip şampiyonlardan gelen sersemletme & sabitleme yeteneklerini engelleyebilir

yeteneği ile rakip şampiyonlardan gelen sersemletme & sabitleme yeteneklerini engelleyebilir Erken, orta ve geç oyunda her zaman güçlü olabilir ve kolayca kötü durumlardan toparlanabilir.

ve kolayca kötü durumlardan toparlanabilir. R yeteneği sayesinde kitle kontrolü uygulayabilir ve oldukça fazla hasar verebilir.

Zayıf yönleri:

W yeteneği yanlış kullanıldığında sersemletilmeye ve öldürülmeye çok müsait,

yeteneği yanlış kullanıldığında sersemletilmeye ve öldürülmeye çok müsait, Eğer kitle kontrolü etkileri uygulanırsa ve E ile kaçacak minyon yoksa kolayca etkisiz hale getirilebilir,

ile kaçacak minyon yoksa kolayca etkisiz hale getirilebilir, Güçlü olmasına rağmen kırılgan, kalkanı yokken kolayca eritilebilir.

Kılıç ustası Yasuo’yu şiş kebaba çevirecek CT’leri:

Viktor

Vladimir

Annie

Yasuo’ya karşı kazanma oranlarına göre şampiyonumuzun karşısında durabilen 3 karakter yukarıdaki isimler.Viktor, uzak mesafeden oldukça fazla hasar verebilen bir şampiyon olmasından ötürü Yasuo karşısında gayet güçlü durabiliyor. Özellikle eğer Yasuo’ya çok yakın oynamazsa ve hata yapmazsa, koridor aşamasında Yasuo’ya zor anlar yaşatabilir.

Vladimir, koridorunda karşısında kim olursa olsun zorlayan bir karakter. Dolayısıyla Yasuo’nun karşısında en çok kazanma oranına sahip 2. şampiyon da Vladimir oluyor. Annie ise W yeteneğini boşa harcamış bir Yasuo’nun en büyük korkularından biri zira sersemletme etkisi oldukça uzun sürüyor.

Yasuo ile rakiplerinizi kasırgaya boğmanız için ipuçları:

Yasuo hem erken, hem orta hem de geç oyunda fazlasıyla güçlü bir karakter. Dolayısıyla farm yapmaya bakın ve bir an önce 6. seviyeye ulaşmaya çalışın. 6. seviye olan bir Yasuo’dan kaçmak pek mümkün değil. Eğer rakibiniz ‘Sıçra’ büyüsünü kullandıysa, 6. seviyede üstüne atılıp erkenden oyundan düşürmeye çalışın.

Yasuo ile oynarken en dikkat etmeniz gereken konulardan biri minyonların konumudur. Normalde kalabalık minyon dalgalarında rakiple savaşılması tavsiye edilmez ancak konu Yasuo ve E yeteneği olunca krizi fırsata çevirebilirsiniz. E-Q kombolarıyla hem Yaklaşan Kasırga yükü toplayabilir hem de rakibinize yaklaşarak onu etkisiz hale getirebilirsiniz.

Birebirlerde güçlü olan Yasuo ile takım savaşlarından da galip ayrılabilirsiniz. Bunun için Yaklaşan Kasırga yükleriniz tamamlandığında 3 veya daha fazla rakibi aynı anda havaya savurmaya çalışın. Bu şekilde 3 rakip oyuncuyu direkt olarak kitle kontrolü altına alabilir ve takımınızla fazlasıyla hasar verebilirsiniz.