SGK, yemek kartıyla market alışverişlerinde günlük 158 TL'ye kadar olan harcamaların prim kesintisinden muaf tutulacağını duyurdu. 158 TL üstü için prim kesintisi uygulanacak.

Danıştay, yemek kartlarının kullanımına ilişkin önemli bir karar aldı. Yeni düzenlemeye göre, yemek kartları restoran harcamalarında sınır olmaksızın kullanılabilecek. Ancak market alışverişlerinde prim istisnası günlük 158 TL ile sınırlandırılacak.

SGK Yönetim Kurulu, günlük asgari ücretin %23,65'i üzerinden hesaplanan prim istisnası tutarını, 1 Ocak 2025 itibarıyla 158 TL olarak güncelleme kararı almıştı. Alınan yeni karar ile birlikte işverenler, çalışanların yemek kartlarına restoran harcamaları için sınırsız ödeme yapabilecek. Buna karşın market alışverişlerinde yemek kartı kullanıldığında yalnızca 158 TL'ye kadar olan harcamalar prim kesintisinden muaf tutulacak. Bu tutarın üzerindeki harcamalar ise sigorta primine tabi olacak.

Yemek kartı ile yapılan market alışverişine prim kesintisi

SGK'nın güncel genelgesine göre, işverenlerin yemek bedeli adı altında doğrudan yaptığı nakit ödemeler de günlük 158 TL'yi aşmadığı sürece prim kesintisinden muaf sayılacak. Ancak bu miktarın üzerindeki nakit ödemeler sigorta primine dahil edilecek. İşverenler çalışanlara iş yerinde yemek sağladığında veya çevredeki restoranlarla anlaşarak yemek hizmeti sunduğunda sigorta primi kesintisi uygulanmayacak.

Yapılan bu düzenleme çalışanların temel ihtiyaçlar için yemek kartlarını kullanmalarını zorlarştırırken işverenlerin çalışanlara yönelik yemek yardımı politikalarını da etkileyebilir.