Yeni BMW iX4 Tanıtıldı: 603 Beygire Varan Güç ve 689 Kilometre Menzil...

BMW, 603 beygire varan güç, 689 km menzil ve 800V hızlı şarj desteği sunan yeni elektrikli coupe-crossover modeli iX4'ü tanıttı.

BMW, tamamen elektrikli model ailesini genişletmeye devam ediyor. Geleneksel dik tavan çizgisini daha sportif ve akıcı bir coupe siluetiyle takas eden yeni crossover modeli iX4, iX3 ve i3’ün ardından Neue Klasse ailesinin üçüncü üyesi olarak sahneye çıktı.

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Standart M Sport tasarım detaylarıyla oldukça agresif bir duruş sergileyen modelin asıl dikkat çeken yönleri ise sunduğu menzil ve ultra hızlı şarj kabiliyetleri oldu.

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Aerodinamik tasarım ve yeni nesil kokpit

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Sportif tavan çizgisiyle 0,23 gibi iddialı bir sürtünme katsayısına ulaşan iX4, standart olarak tam boy panoramik cam tavan ve M Sport paketiyle sunuluyor. İç mekânda ise ön camın tabanı boyunca uzanan yansıtmalı ekranı 17,9 inçlik merkezi dokunmatik ekranla birleştiren "BMW Panoramic iDrive" yer alıyor.

Amazon Alexa+ altyapısıyla güçlendirilen sesli asistan, opsiyonel 3D head-up display ve 137 km/s hıza kadar eller serbest sürüş desteği sunan Otoyol Asistanı gibi teknolojiler de donanım listesinde bulunuyor. Güç aktarma organları ile şasi yönetimini üstlenen yeni "Heart of Joy" kontrol ünitesinin, önceki sistemlere göre on kat daha hızlı veri işlediği belirtiliyor.

10 dakika şarjla 296 kilometre menzil

Modelin en güçlü yanlarından biri gelişmiş şarj teknolojisi. Sahip olduğu 800 voltluk mimari sayesinde 400 kW’a kadar DC hızlı şarjı destekleyen iX4, uygun koşullarda sadece 10 dakikalık şarjla 296 km menzil kazanabiliyor.

Bataryayı yüzde 10’dan yüzde 80 doluluğa ulaştırmak ise yalnızca 21 dakika sürüyor. Ayrıca çift yönlü şarj desteği sayesinde araç dışına da enerji sağlanabiliyor.

Çıkış tarihi ve fiyatı

BMW’nin açıklamasına göre iX4 50 xDrive, Mart 2027’de 66.200 dolarlık başlangıç fiyatıyla (teslimat ve nakliye ücretleri hariç) satışa sunulacak. Üretimi Macaristan’daki Debrecen fabrikasında gerçekleştirilecek olan modelin tüm donanım ve motor seçenekleri ilk etapta piyasada olmayacak.

Lansman versiyonu olan iX4 50 xDrive, çift elektrik motoru ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle geliyor. 463 beygir (345 kW) güç ve 644 Nm tork üreten araç; 0’dan 96 km/s hıza 4,7 saniyede ulaşıyor ve maksimum 209 km/s hız yapabiliyor. 112,2 kWh kullanılabilir kapasiteye sahip batarya, EPA test prosedürlerine dayanan şirket içi tahminlere göre yaklaşık 689 km menzil sunuyor.