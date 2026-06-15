Yeni Çıkanlardan Klasiklere: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri

Yeni çıkan romanlardan bilim kurgu dünyasının dikkat çeken eserlerine, sürükleyici polisiye kitaplardan fantastik edebiyat örneklerine kadar birçok öneri bu listede yer alıyor.
Eğer siz de kitaplığınızda farklı türlere yer vermekten hoşlanıyorsanız içeriğimize göz atabilir, kendinize en uygun kitabı seçebilirsiniz.
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Yeni Çıkanlar:
Hem yeni yazarları keşfetmeyi seviyor hem de sevilen yazarların son çalışmalarını merak ediyorsanız bu kategori tam size göre. Son aylarda yayımlanan ve kısa sürede geniş okuyucu kitlelerine ulaşan eserler şöyle:
- Muhabbet- Virginia Evans
- Kocamın Karısı- Alice Feeney
- Atları Da Vururlar: “Amerika’daki ilk varoluşsal roman.” Simone de Beauvoir- Horace McCoy
- Kendimden Özür Dilerim- Miraç Çağrı Aktaş
- 17 Haziran- Alex Schulman
Bilim Kurgu:
- Karanlık Madde- Blake Crouch
- All Tomorrows- Bütün Yarınlar- C.M. Kosemen
- Beden Kemiricilerin İstilası- Jack Finney
- Zamanın Şafağı- René Barjavel
- İleri Sar: Gelecekten Öyküler
- Tüm Sistemler Çöktü Katilbot Günlükleri- Martha Wells
- Mobius: Gelecekten Mesajın Var- Adam Fawer
Polisiye & Gizem:
Bir kitabı elimize aldığımızda "bir bölüm daha okuyayım" dedirten türlerin başında hiç şüphesiz polisiye ve gizem romanları geliyor. Çözülmesi gereken cinayetler, karmaşık olay örgüleri ve beklenmedik ters köşeler... İşte size önerilerimiz:
- Gizli Oda- Jane Casey
- Vahşi Evler- Colin Barrett
- Evelyn Hardcastle’ın Yedi Ölümü- Stuart Turton
- Sis- Ragnar Jonasson
- Örümcek Ağı- Max Seeck
- Kanlı Ay- Jo Nesbo
Fantastik Edebiyat:
- Sigurd ile Gudrun Efsanesi- J. R. R. Tolkien
- Gümüş Elit- Dani Francis
- İfrit- Leigh Bardugo
- World Of Warcraft: Arthas Lich King'in Yükselişi- Christie Golden
- Şafak Kulesi- Sarah J. Maas
Klasikler:
Klasikler denince çoğu zaman “okunması gereken ama hep ertelenen kitaplar” akla geliyor. Ama aslında bu eserler, yazıldıkları dönem ne kadar eski olursa olsun hâlâ güncelliğini koruyan, insanı ve hayatı anlatma biçimleriyle bugüne de dokunabilen kitaplar. Biraz sabır isteseler de okurken bambaşka dünyalara açılan, edebiyatın temel taşlarını oluşturan bu eserler, kitaplığın olmazsa olmazları arasında yer alıyor.