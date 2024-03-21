Bu haftanın başlarında teknoloji muhbiri "Instant Digital" tarafından ortaya atılan 26 Mart'ta yeni iPad duyurulacağı iddialarına Mark Gurman'dan yalanlama geldi.

Çin'in sosyal medya platformu olan Weibo, sık sık teknolojik ürünlerle ilgili sızıntıların kaynağı oluyor. Son olarak teknoloji muhbiri "Instant Digital", 26 Mart tarihinde Apple'ın iPad ile ilgili yeni bir duyuru yapacağını iddia etmişti. Apple'a yakın gazetecilerden Mark Gurman, bu iddianın doğru olmadığını söyledi.

Yeni modellerin çıkışı daha sonra olabilir

26 Mart'ta iPad ile ilgili bir duyuru yapılmayacağını belirten Gurman, kendi iddiası ile ilgili olarak herhangi bir detay paylaşmadı ve sadece iddiayı yalanlamakla yetirdi. Yeni iPad Pro ve iPad Air modelleri ile ilgili olarak Gurman, yakın zamanda "Mart sonu ya da Nisan başı" diyerek daha geniş bir zaman çerçevesi sunmuştu.

Power On adlı bültenin son sayısında Gurman, yeni iPad modelleri ile gelecek olan "iPadOS 17.4 varyantının" bu ayın sonlarından önce hazır olmayacağını, yazılımın ilk parti yeni modellere yüklenmesinin de birkaç haftayı bulacağını ifade etti. Gurman'a göre bu durum, yeni iPad modellerinin çıkışını önümüzdeki aya sarkıtacak ancak ürünlerin lansmanı biraz daha önce yapılacak.

Yeni iPad Pro modellerinin OLED ekranlar, M3 işlemciler ve bazı yeni özelliklerle gelmesi bekleniyor. Ayrıca iPad Air modelleri için bu seride yeni 12.9 inçlik versiyonun da karşımıza çıkma ihtimali yüksek. Gelen haberlere göre Apple, yeni iPad Pro ile uyumlu Magic Klavye ve Apple Pencil'i de duyuracak.

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