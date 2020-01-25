Yeni Bir Motorola Akıllı Telefonun İlk Görüntüleri

Katlanabilir akıllı telefonu Razr'ı yarın satışa sunacak olan Motorola, yeni cihazlar üzerinde de çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Motorola'nın yeni telefonu olduğu iddia edilen Motorola Edge+, 'stylus kalem' ile birlikte geliyor ve Samsung Galaxy Note serisine rakip olabileceği düşünülüyor.

Motorola Razr, akıllı telefon kullanıcılarıyla buluşmak üzere yarın satışa sunuluyor. 26 Ocak tarihinde ön siparişleri alınacak olan Motorola RAZR akıllı telefonların 6 Şubat’tan itibaren kargoya verilmesi planlanıyor. Fakat elde edilen yeni bilgiler, Motorla’nın başka planlar üzerinde hız kesmeden çalışmalara devam ettiğine işaret ediyor ve şimdi de Motorola Edge+ olarak adlandırılan yeni bir akıllı telefonun görüntüsü ortaya çıktı.

Evan Blass ve GSMArena tarafından ortaya çıkarılan bilgilere göre, aşağıdaki görselde yer alan akıllı telefon Motorola’nın yeni amiral gemisi olabilir. Motorola Edge+, oldukça alışıldık bir tasarıma sahip gibi görünüyor. Fakat akıllı telefonun en ayırt edici özelliklerinden birisi ‘stylus kalem’. Bu da demek oluyor ki, Galaxy Edge+ olarak adlandırılan akıllı telefon, Samsung’un Galaxy Note serisine rakip olabilir.

Motorola Edge+ görseli:

Ortaya atılan iddialar her ne kadar Motorola Edge+ akıllı telefonun amiral gemisi olduğunu belirtse de bazı akıllı telefon takipçileri, cihazın tasarımının pek de modern olmadığına ve stylus kalemle birlikte gelen orta-sınıf bir akıllı telefon olmasının daha muhtemel olduğuna işaret ediyor. Ortaya atılan başka bir iddia da ekranın köşesinde yer alan bir tür eklenti ya da ekranın sahip olduğu kıvrımlı yapıdan dolayı akıllı telefonun “Edge+” olarak adlandırıldığı yönünde. Fakat ortaya çıkan görselden bu iddiayla ilgili bir detay görmek oldukça güç.

Yine de, Motorola Edge+ akıllı telefonun fazla cep yakmayan bir amiral gemisi olabileceği düşünülüyor. Güçlü bir SoC, kısmen modern bir tasarım ve stylus kalemle birlikte gelen Motorola Edge+ cihazının, Samsung’un Note10 Lite akıllı telefonuyla boy ölçüşebileceği de tahminler arasında yer alıyor. Uzmanlar, Samsung Exynos 9810 donanımına sahip bir akıllı telefonun oldukça iyi olduğuna ancak Qualcomm Snapdragon 865’e sahip bir cihazın yanından bile geçemeyeceğine dikkat çekiyor.

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