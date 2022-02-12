Volkswagen'in sevilen Passat modelinin son neslinden ilk görüntüler sızdırıldı. Avrupa'da görüntülenen araç, şimdilik sadece bir prototip ve araçla ilgili kesinleşen bir bilgi henüz yok.

Alman otomabil üreticisi Volkswagen, geçtiğimiz günlerde Tiguan Allspace’in yeni modelini 795 bin TL’lik fiyatıyla satışa sundu. Otomobil fiyatlarının dudak uçuklatacak seviyelerde yükseldiği bu günlerde, Volkswagen’in yeni modelinin fiyatı da tepkilere neden oldu.

Volkswagen, sevilen bir diğer modeli Passat’ın üretimine ise tam 48 yıldır devam ediyor. Passat’ın ilk kez Avrupa’da görüntülenen ve henüz satışa sunulmamış olan yeni modelinin fotoğrafları internete sızdırıldı.

Yeni Passat, öncekilerden biraz daha kaslı görünüyor

Bu yeni Passat’ı daha önce görmüş olduğunuz hissine kapılmanız çok normal çünkü bu araç, VW’in Avrupa showroomlarında hala mevcut olan Passat gövdesini kullanan bir prototip. Aracın ön ve arka kısımlarına bakıldığında yeni Passat’ın daha uzun bir dingil mesafesi olduğunu görebilirsiniz. Bazı söylenenlere göre yeni Passat hafif hibrit benzinli ve dizel motorların yanı sıra şarj edilebilir hibrit güç aktarımıyla satışa sunulabilirmiş. Vagon modele sahip arabanın çıkış tarihi ve fiyatı hakkında henüz kesinleşen bir bilgi yok.

Eskisinden daha geniş ve güçlü görünen bu yeni Passat’ın fiyatının son çıkan otomobil fiyatlarından aşağı kalacağını ise hiç sanmıyoruz.

İşte yeni nesil VW Passat’ın sızan ilk görüntüleri