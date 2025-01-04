Yeni OPPO Find X8 Mini'nin özellikleri sızdırıldı. OPPO'nun yeni Find X8 Mini modeli, 1.5K LTPO OLED ekran ve güçlü kamera özellikleri ile dikkat çekiyor.

OPPO, mini telefon pazarında yeni bir modelle yer almayı planlıyor. Şirketin merakla beklenen Find X8 Mini'sine ait teknik özelliklerin sızdırıldığı ortaya çıktı. Küçük ekranlı cihazları seven kullanıcılar için şimdiden ilgi çekici olacağa benziyor.

Çinli teknoloji devi OPPO, Find X8 Mini modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Telefon, 6.31 inç boyutunda ve 1.5K çözünürlük sunan LTPO OLED ekranıyla karşımıza çıkacak.

OPPO Find X8 Mini özellikleri

Sony'nin IMX9 serisinden bir ana kamera ve 50 MP çözünürlüğünde periskop zoom kamerası bulunacak. Ekran içi parmak izi sensörü de cihazın güvenliğini artıran bir diğer özellik olarak öne çıkıyor. Telefonun ön ve arka yüzeylerinde cam malzeme kullanılırken, metal çerçeve ile şık bir tasarım sunulacak. Kablosuz şarj desteği ise kullanım kolaylığını sağlayacak.

Find X8 Mini, MediaTek'in Dimensity 9400 işlemcisiyle geliyor olacak. İşlemci daha önce de Find X8 ve Find X8 Pro modellerinde de kullanılmıştı. Öte yandan benzer özelliklere sahip X200 Pro mini gibi modellerin uluslararası pazarda henüz satışa sunulmaması, Find X8 Mini'nin globalde ne zaman ve nasıl bir satış sürecine gireceği konusunda soru işaretleri oluşturuyor.