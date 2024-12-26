OPPO'nun yeni amiral gemisi olacak Find X8S modelinin ekran ve işlemci detayları sızdırıldı.

Dünyanın en önde gelen akıllı telefon markalarından olan Çin merkezli OPPO, 2025’in ilk yarısında amiral gemisi segmentinde birçok cihazı bizlerle buluşturacak. Bunlardan en dikkat çekenlerden biri de şüphesiz yeni Find X8 telefonlar olacak. Bu cihazlar, yakın zamanda tanıtılan X8 ve X8 Pro'dan farklı olarak gelecek.

Geçtiğimiz haftalarda Find X8 Ultra modelinin özelliklerinin ortaya çıktığını görmüştük. Bugün ise Find X8S’in detayları sızdırıldı.

OPPO Find X8S’te neler göreceğiz?

İddialar, en doğru sızıntıları paylaşan kaynaklardan olan Çin merkezli Digital Chat Station’a ait. Buna göre telefon, Find X8 Ultra ve Find X8 mini’nin sonrasında tanıtılacak. X8S Pro modelinin gelip gelmeyeceği konusunda ise bir bilgi yok.

Sızıntıya göre OPPO Find X8S modelinde MediaTek’in yeni amiral gemisi işlemcisi olan Dimensity 9400+’ı göreceğiz. Bu da cihazın performans konusunda çok iddialı olabileceğini gösteriyor.

Ayrıca telefonun ekran boyutuna dair de bilgiler var. Buna göre Find X8S modelinde 6,6 inçlik bir ekran karşımıza çıkacak. Küçük kardeşi X8 mini’de 6,3 inçlik ekran yer alırken serinin en pahalı modeli Ultra’da 6,8 inçlik panel bulunacak.

OPPO’nun yeni amiral gemisi hakkında bildiklerimiz bu kadar. Serinin, Şubat 2025 civarında tanıtılması bekleniyor.