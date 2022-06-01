Yenilenen Ford Focus Türkiye'de: İşte Fiyatı ve Tasarımı

Ford, yenilediği ikonik modeli Focus'u Türkiye'ye getirdi. İlk kez hibrit motor seçeneği de sunan ikonik model, yepyeni bir tasarıma sahip. Peki yenilenen Focus'un Türkiye fiyatı ne kadar?

Ford'un Türkiye'de de fazlasıyla popüler olan modeli Focus yenilendi. Yenilenen tasarımı ile artık çok daha sportif görülen otomobil, hibrit motor seçeneği ile Türkiye'de büyük bir problem haline gelen akaryakıt masrafını da düşürecek gibi görünüyor. Gelin yenilenen Ford Focus'un özelliklerine ve bu otomobilin fiyatına hep birlikte bakalım.

Yeni Focus'un ilk bakışta dikkat çeken özelliği, ön kısmın neredeyse tamamen değişmiş olması. Bu bağlamda yenilenen tampon ve ızgaraya LED farlar eşlik ediyor. Sert sayılabilecek çizgilere sahip otomobilin arka kısmında da şık detaylar görüyoruz. Yeni nesil arka aydınlatma, aracın yan kısımlarına kadar uzanıyor. Focus yazılı logo ise bagaj kapağına yayılmış durumda.

Karşınızda yeni Ford Focus

Aracın iç tasarımına baktığımızda ise 8 inç büyüklüğündeki dokunmatik multimedya ekranı ile karşılaşıyoruz. Focus'un gösterge ekranı ise tamamen hayalet yapıda. Isıtmalı koltuk ve direksiyon, açılabilir panoramik cam tavan, çift bölgeli otomatik klima, Apple CarPlay ve Android Auto ile birlikte kablosuz şarj pedi, Ford Focus'un iç tasarımında öne çıkan detaylar olarak göze çarpıyor.

Yenilenen Focus, teknolojik donanımıyla da dikkat çeken bir yapıya sahip. Öyle ki bu otomobilde trafik levhası tanıma, adaptif hız kontrol özelliği, şerit takip sistemi, kör nokta uyarı sistemi ve çapraz trafik uyarısı gibi yeni nesil teknolojiler, Focus'ta sunuluyor. Tüketiciler, opsiyonel olarak ön cama yansıtılan gösterge ekranına da sahip olabilecekler.

Ford Focus'un motor seçenekleriyle de dikkat çekeceğini söylemiştik. Focus ilk defa 1.0L Ecoboost motor ve 7 ileri powershift şanzımana sahip hibrit teknolojisi ile geliyor. Ecoboost Hibrit motor, verimliliği artırmak için 48 volt bataryadan güç alıyor ve ilave 16 PS güç vermenin yanı sıra hızlanmayı yüzde 20’ye varan oranda artırıyor. Üst serilerde HB ve SW gövde tiplerinde 125PS güç seçeneği ile sunulan hibrit güç grubu, elektrik motoru sayesinde yüksek tork üretebiliyor. Daha kısa sürede daha yüksek hızlara çıkma imkanı sunan bu teknoloji, düşük hızlarda içten yanmalı motorun devre dışı bırakılmasıyla aynı tipteki motorlara sahip serilere göre önemli yakıt tasarrufu imkanı sağlıyor.

Ford Focus dört farklı motor-şanzıman seçeneği ile geliyor. Trend X ve Titanium serilerinde 1.5L 123PS PFi benzinli motor, 6 ileri manuel ve otomatik şanzıman seçenekleri ile sunulurken, tüm donanım seviyeleri ve gövde tiplerinde dizel olarak 1.5L 120 PS EcoBlue motor ve 8 ileri otomatik şanzıman seçeneği bulunuyor. 8 vitesli şanzıman; daha fazla vites oranı, hafif tasarım ve gelişmiş çift kavraması ile kesintisiz ve sarsıntısız vites değişimi sağlıyor. 1.0Lt Ecoboost Hibrit 125 PS motor ve 7 ileri powershift otomatik şanzıman ise Titanium Active ve St-Line’da 5 Kapı ve SW gövde seçenekleriyle tercih edilebiliyor.

Tüm bu özelliklerle Türkiye'ye gelen yeni Focus, 587.500 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabilecek.