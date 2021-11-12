Güncellenen Ford Kuga'nın prototipleri şu anda kamufle edilmiş gövdelerle halka açık yollarda test ediliyor fakat tasarımı da en az donanımı kadar merak ediliyor. Motor.es’in Ford Kuga’nın tasarımındaki değişikliklerin bir ön izlemesi olarak yayınladığı görüntülere ulaşıldı.

Uzun yıllardır donanım özellikleri ve kullanıcı deneyimleri doğrultusunda stabil bir yer edinen, kalitesinden ödün vermeyen, araç almak isteyenler açısından yormayacak bir araç olarak görülen Ford, özellikle son yıllarda bazı modelleriyle yaptığı atılımlarla hem araç alacaklara hem de kaliteye göz kırpıyor.

ABD merkezli otomotiv üreticisi Ford, alışılagelmiş modellerinin yanı sıra SUV modelleriyle de dikkat çekiyor. Kuga modeli, Ford’un ürettiği SUV’lar ve muadilleri arasında önemli bir başarı yakaladı. Kuga, yenilenen haliyle ise bu başarıyı artıracak gibi görünüyor. Yeni Kuga’nın tasarımı, görenleri kendisine hayran bırakan Mustang Mach-E’yi aratmıyor.

Yeni Kuga’nın resmi olmayan ön izlemesi

Ford, daha önce yaşadığı bazı tedarik ve kalite problemleri nedeniyle üretimde gecikmeler yaşamıştı. Fakat Kuga piyasaya çıktığında Avrupa genelinde en çok satan plug-in hibritlerden biri olmayı başarmış ve oldukça beğenilmişti.. Modelin yenilenmesiyle birlikte elbette talebin artacağı da tahmin etmesi zor bir durum değil. Yenilenen model şu an halka açık bir şekilde kamufle edilerek test ediliyor fakat aracın tasarımı, Ford kullanıcıları için tamamiyle merak konusu. Motor.es tarafından yayınlanan ön izlemede görüntülenen yeni Kuga'nın tasarımı, aynı segmentteki birçok araca göre ön plana çıkacakmış gibi görünüyor.

Focus ve Fiesta Avrupa’da satışta olduğu için Kuga’nın da nasıl görünebileceği hemen hemen tahmin ediliyordu. Bu iki modelde görülen yeni farlar ve geniş radyatör ızgaraları yenilenen Kuga’da da belirgin bir halde görülüyor. Yeni Ford Kuga’nın kabininde ise 12,3 inç büyüklüğünde ve SYNC4 yazılımına sahip bir ekran olması bekleniyor. Yenilenen modelin önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde tamamlanacağı düşünülüyor.