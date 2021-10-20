Ford Otosan’ın Eskişehir Fabrikası’nda sıfırdan geliştirilen şanzıman Ecotorq’un üretim çalışmaları tamamlandı. Türkiye’nin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ali Koç ilk yerli ve milli şanzımanı tanıttı.

58 milyon Euro'luk destekle, Türk mühendisler tarafından tasarlanan ilk yerli ve mili şanzıman, Eskişehir’deki üretim fabrikasında tanıtıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç’un birlikte tanıttığı şanzımanın pek çok Ford kamyonu ile yurt dışına ihraç edileceği açıklandı. Şanzımanın tamamını Türk mühendisler geliştirip üretti.

"Çalışmalara hız kesmeden, vites yükselterek devam edeceğiz"

Eskişehir’de düzenlenen tanıtım etkinliğinde Bakan Mustafa Varank, son 19 yılda Ford Otosan’a Ar-Ge çalışmalarına yaklaşık 1.6 milyar lira, yerli şanzıman üretimi için ise 15 milyon lira destekte bulunduklarını belirtti. Şanzıman yatırımıyla Ford Otosan’ın motor, aks ve şanzıman üretimini tek başına geliştirebilen bir kamyon üreticisi haline gelmesiyle gurur duyduğunu ifade etti.

Türk otomotiv sektöründe öne çıkan Ford Otosan’ın şanzıman üretiminin 220’den fazla mühendis ile 5 yılda başarıyla tamamlandığını, bundan sonra da hız kesmeden ve hatta vites yükselterek çalışmaların devam edeceğini belirtti. Bakan Varank, farklı koşullarda çeşitli testlerde başarıyla geçen şanzımanın 40’dan fazla ülkeye ihraç edileceğinin müjdesini verdi.

"Türk malı etiketiyle gurur duyuyorum"

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını, karşılaştıkları her türlü zorluğa rağmen pes etmediklerini ve Türkiye için üretime devam ettiklerini ifade etti.

Koç, Ford Otosan Eskişehir Fabrikası’nda geliştirilip seri üretime geçilen ilk ve tek yerli şanzımanın üretilmesiyle araçlardaki, yerlilik oranının %90’a ulaştığını, global pazarda “Türk malı” etiketine sahip olmanın gururlandırdığı söyledi.

Şanzımanı Bakan Varank ve Ali Koç tanıttı

Konuşmalarının ardından Mustafa Varank ve Ali Koç sahneye getirilen yerli şanzımanı tanıttı. Ford Otosan’ın 58 milyon Euro'luk yatırımı ve 13.5 milyon liralık Tübitak Ar-Ge teşvikiyle, 220'den fazla Türk mühendisin Türkiye’de sıfırdan geliştirip ürettiği, ilk yerli ve milli şanzıman katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı.

Ardından Bakan Varank fabrikanın bahçesindeki kamyon ile yerli şanzımanı test etti ve çok başarılı olduğunu söyledi.