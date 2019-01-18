Turkcell, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu AŞ CEO'su Gürcan Karakaş'ı ağırladı.

Turkcell, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu AŞ Üst Yöneticisi (CEO'su) Mehmet Gürcan Karakaş'ı ağırladı. Türkiye'nin en büyük şirketlerinden olan ve olabildiğince yerli ve milli teknoloji politikası uygulamaya çalışan Turkcell, aynı zamanda yerli otomobil projesine katkı sağlayan kuruluşlardan bir tanesi. Bu konuda Liderlik Gelişimi Programları dahilindeki “Turkcell Akademi C-Lounge” etkinliğinde Turkcell, yılın ilk konuğu olarak Karakaş'ı misafir etti.

Alman Ekonomi yayını Handelsblatt tarafından 2011 yılında Almanya'nın en üstteki 30 şirketi yönetmeye aday 100 kişiden biri olarak gösterilen Karakaş, son görev yaptığı yer olan Bosch'ta 2. kademe yöneticiler seviyesine ulaşabilen tek yabancı olarak da dikkat çekiyor.

1 Eylül 2018'den beri görevini Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu A.Ş CEO’su olarak sürdüren Gürcan Karakaş, bu pozisyonu "hayallerindeki görev" olarak tanımlıyor. Karakaş, konuşmasında fırsatları değerlendirip güçlü markalar oluşturmanın doğru ürün portföyü, maliyet yönetimi ve müşteri odaklı çalışan bir organizasyonla mümkün olacağını söylerken, TOGG'un Turkcell'in başta insan ve teknoloji olmak üzere her alandaki birikiminden de yararlandığı belirtti.

(Gürcan Karakaş ve Kaan Terzioğlu)

Karakaş, Turkcell çalışanlarından gelen konuyla alakalı soruları da şu şekilde cevapladı:

“Bu projeye sadece bir otomobil projesi olarak bakmıyoruz. Başından beri hep “otomobilden daha fazlasını yapmak üzere yola çıktık” dedik çünkü projemizin harekete geçireceği ekosistemin GSMH’ya katkısı 50 milyar euro, cari açığa olumlu katkısı 7 milyar euro ve istihdama katkısı ise doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 20 bin kişi olacaktır. Ayrıca bu proje teknoloji, yani akıllı araçlar ve buna bağlı ekosistemler üreten sayılı gelişmiş ülkeler arasına katılmamıza liderlik edebilecek bir teknoloji dönüşüm projesi olarak da stratejik bir öneme sahip.”

“Pazar potansiyeli açısından baktığımızda Türkiye’de 1000 kişiye düşen 144 adet otomobil sayısı, 624 adet olan Yunanistan, 380 adet olan Hırvatistan ya da 380 adet olan Doğu Avrupa ülkeleri ortalamalarının oldukça altındadır. Ama bu rakam aynı zamanda pazar potansiyelinin ne kadar büyük olduğunu da gösteriyor. Yetkinliğe geldiğimizde, nitelikli insan gücü, geleneksel otomotiv üretiminde 50 yılın üzerinde tecrübe önemli bir baz teşkil ediyor. Buradaki gücümüz ağırlıklı olarak dünyaya entegre olmuş tedarik sanayimizden geliyor. Özellikle dönüşüm ve değişim fırsatlarında da uzun soluklu kararlılık gerekmektedir ki, gerek devletimizin gerek ortaklarımızın bu konudaki tavrı çok net. Hedefimiz kuracağımız ekosistem ile yeni teknolojilerin gelişmesine, iş modellerinin oluşturulmasına aktif ve önemli bir katkıda bulunmak ve aynı zamanda ülkemizin en önemli ihracat kalemini oluşturan otomotivin geleceğe hazırlanmasına yardımcı olmaktır.”

Günün sonunda Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, katılımlarından dolayı Gürcan Karakaş'a tüm Turkcell çalışanları adına teşekkür etti.