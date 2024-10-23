Yerli oyun stüdyosu Alice Games, beş ay gibi kısa bir sürede geliştirdiği oyunu Sea Town - Fish Market Simulator'u Steam'de erken erişime açtı.

Türk oyun sektörü son dönemde ilgisini mobil oyunlardan bilgisayar oyunlarına çevirmiş durumda. Bu firmalardan biri olan Alice Games, beş aylık çaba ile geliştirdiği oyunu Sea Town - Fish Market'i Steam'de erken erişime açtı.

Her ne kadar oyunun ana odağı balıkçılık olsa da oyunda yapabileceklerimiz sadece balık tutmakla sınırlı değil. Tuttuğumuz balıkları satışa çıkarıp para kazanabildiğimiz gibi, pazar meydanındaki panodan aldığımız görevleri tamamlamak ya da zar oyunları oynamak gibi alternatiflerimiz de bulunuyor. Bu anlamda yapım korsan adaları havası veriyor.

Kasabada yok yok

Elbette ki bir erken erişim oyunu olarak Sea Town - Fish Market Simulator bazı eksiklikler barındırıyor. Öte yandan genel olarak baktığımızda oyunun kendi seviyesi için iddialı özellikleri bulunuyor. Örneğin kasabaki karakterlerle iletişime geçebiliyor, tavernada eğlenceye katılabiliyoruz. Bu da oyunda yapacak daha fazla şey sunuyor.

Açık dünya özellikleri de taşıyan Sea Town - Fish Market Simulator, Steam'de erken erişimde 1,49 dolara satışa sunuldu. Oyunun dilinin İngilizce olduğunu belirtelim. Oyun, 9-12 ay arasında bir süre boyunca erken erişimde kalmaya devam edecek.

Türk oyunlarının Steam'deki sayılarının artması hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce yerli stüdyolar bu pazarda büyüyebilecekler mi?