Türkiye, uzun yıllardır kendi otomobilini üretmek için büyük çaba sarfediyordu. Bu hayal, sonunda Togg ile gerçek oldu. Ancak Togg'dan öncesinde birçok farklı yerli otomobil girişimi yapıldı. Bu girişimlerden bir tanesi ise tanıtıldığı zaman oldukça büyük ses getirmeyi başaran Etox Zafer olmuştu.

Türkiye’nin ilk yerli spor arabası olarak lanse edilen Etox, Ertex Oto Dekorasyon şirketi tarafından hayata geçirildi. Uzun zamandır yerli otomobil hayali kuran Türkiye için Etox markası daha önce kimsenin girmediği bir yola girerek büyük bir heyecan yaratmıştı.

Motor ve elektrik aksamı yurt dışından tedarik edilen otomobilin tasarımı ve diğer tüm detayları ise Türk mühendisler tarafından ortaya konuldu. Tanıtımı 30 Ağustos 2007 tarihinde yapılan ilk modelin ismine ise tanıtımın tarihine uygun olarak Zafer ismi verildi. Bu aracı daha sonra sedan ve ticari modellerin izlemesi planlanıyordu.

'Made in Turkey' yazan ilk otomobil: Etox Zafer

Ertex Oto Dekorasyon Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Malkoç'un önderlik ettiği proje, birçok ilki de beraberinde getirdi. Bunlardan en önemlisi olarak ise hiç kuşkusuz araçta yer alan 'Made in Turkey' ifadesini gösterebiliriz.

Daha önce ortaya konan Devrim ve İmza projeleri de Türkiye'de üretilmiş olsa da 'Tip Onay Belgesi' almamalarından dolayı, dünyadaki ilk 'Made in Turkey' ifadesi Etox Zafer modelinde yer alıyor.

Etox'un ilk projesi olan ve oldukça fazla ses getiren Zafer, 46 Türk mühendis tarafından yaklaşık 1 yıllık çalışma sonrasında ortaya kondu. Ürettikleri spor otomobil ile iddialı bir giriş yapmak isteyen Etox, Zafer modelinin aynı zamanda günlük kullanım için de uygun bir araç olmasına özen göstermiş.

Etox Zafer'in motorları için Renault, BMW ve Volvo ile anlaşılmıştı.

Etox Zafer ilk etapta karşımıza dört farklı motor seçeneği ile çıkmayı planlıyordu. Giriş seviyesinde Renault imzası taşıyan 125 beygir güç üretebilen 1,5 litrelik dizel motor yer alıyordu. Daha yukarıda BMW menşeli 225 beygir güç üretebilen 3,0 litrelik dizel motor tercih edilebilecekti. Daha fazla güç isteyenler için ise 272 beygirlik Volvo imzalı 3,0 litrelik benzinli V6 motor bulunacaktı.

Tüm bu motor seçeneklerinin yanı sıra özel siparişler için çok daha güçlü bir ünite daha yine seçenekler arasında yer alması planlandı. 450 beygirlik bu güç ünitesi standart seçeneklerin üzerinde konumlandırılacaktı ve sınırlı sayıda üretilecekti. İlerleyen yıllar için aracın bir de elektrikli versiyonu planlar dahilindeydi.

Etox Zafer'in teknik özellikleri:

Motor seçenekleri:

1,5 litre, 125 bhp (93 kW) dizel motor

3,0 litre, 225 bhp (168 kW) dizel motor

3,0 litre V6, 272 bhp (203 kW) benzinli motor

450 bhp (340 kW) engine (opsiyonel)

Boyutlar:

Uzunluk: 4215 mm

Genişlik: 1980 mm

Yükseklik: 1290 mm

Aks mesafesi: 2575 mm

Ön iz genişliği: 1700 mm

Arka iz genişliği: 1698 mm

Kompakt boyutlarının yanı sıra farklı tercihler için sunulan geniş motor seçenekleri ile Etox Zafer'in başarılı olması kaçınılmaz gibi görünüyordu. 85 bin ila 150 bin TL arasındaki fiyat etiketi o dönemki spor araçlara göre de oldukça uygun sayılabilirdi.

Ancak markalarla yapılan motor anlaşmaları hayata geçmediği için Etox Zafer'in macerası da başlamadan bitmiş oldu. Sadece 2 adet üretilen Etox Zafer'in seri üretim belgesi ve 'Tip Onay Belgesi' olduğunu ise söylemekte yarar var. Markanın sedan modeli de maalesef aynı kaderi paylaştı.

Elektrikli Etox Zafer ise 2013 yılında görücüye çıkmıştı.

Hayata geçmeyen bu projenin ardından elektrikli otomobil üretme projesi üzerine yoğunlaşan Etox, 2013 yılında ODTÜ ile birlikte ilk elektrikli otomobillerinin prototipini üretmeyi başardı. 20 aylık çalışmanın ürünü olan bu elektrikli otomobil, 180 kilometre menzil ve 170 km/s maksimum hıza sahipti.

Bunun yanı sıra elektrikli otomobil için belirtilen 30 bin TL'lik başlangıç fiyatı açıklaması da büyük yankı uyandırmıştı. O dönemde hem güç ünitesi hem de fiyatı ile oldukça heyecan yaratmış olsa da maalesef bu model de henüz hayata geçirilemedi.

Etox markası, tasarladığı spor otomobil modelleri ile Türkiye için büyük bir heyecan yaratmış olsa maalesef seri üretim aşamasına bir türlü geçemedi. Bu projelerden herhangi bir hayata geçmiş olsaydı, yerli otomobil hasretimiz Togg'dan çok daha önce son bulabilirdi. Peki siz Etox ve ortaya koyduğu otomobiller hakkında ne düşünüyorsunuz?

Yerli otomobillerle ilgili dikkatinizi çekebilecek diğer içerikler: