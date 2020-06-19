Apex Legends'a Çapraz Platform Desteği Geliyor

Respawn, Apex Legends için beklenen duyuruları sonunda yaptı. Battle royale oyunu sonunda yeni platformlara açılmaya hazırlanıyor. Ayrıca farklı platformlardaki oyuncuları birbirine bağlayacak çapraz platform oyun desteği de yolda.

Respawn Entertainment, EA Play 2020 canlı yayını sırasında popüler battle royale oyunu Apex Legends için önemli duyurular yaptı. Apex Legends, uzun zamandır beklenen çapraz platform oyun desteğini yakında alacak. Ayrıca oyunun Steam ve Nintendo Switch sürümlerinin de geleceği açıklandı.

EA, ocak ayında yaptığı açıklamada Apex Legends'ın yeni platformlara geleceğini açıklasa da hangi platformlara geleceğini detaylandırmamıştı. Artık oyunun Steam ve Nintendo Switch oyuncularıyla buluşacağı açıklığa kavuştu. Geliştirici Respawn, Apex Legends'ın yeni sürümleri ve çapraz oyun desteği için kesin tarihleri ise henüz açıklamadı.

EA son dönemde Steam konusunda önemli adımlar atıyor

EA, Switch'in yanı sıra Steam için de genişletilmiş destek sunma konusunda kararlı adımlarla ilerliyor. Apex Legends'ın yeni platformlara açılması belki de bunun en güçlü göstergesi. Son haftalarda Titanfall 2, Dead Space 3 ve The Sims 4 gibi diğer EA oyunları da Origin'in sınırlarını aşarak Steam'de yayınlanmıştı.

Apex Legends'ın yeni platformlara gelmesiyle oyuncu kitlesinde önemli bir artış sağlayarak, battle royale türündeki diğer rakiplerine karşı rekabette daha sağlam kalması beklenebilir. Oyunun Steam sayfası yayınlansa da oyunun yeni platformunda kullanıcıların erişimine ne zaman açılacağı bilinmiyor. Ancak yapılan tahminler, yeniliklerin bu sonbahar aylarında geleceği yönünde.

Apex Legends, sessizce piyasaya sürüldüğü ilk yıldan beri kararlı adımlarla ilerliyor. Oyun ikinci yılında cesur hikaye anlatımını Sezon 4: Assimilation ve Sezon 5: Fortune's Favor'da sürdürdü. Apex Legends'ın 5. Sezonu, Loba adlı yeni bir efsane ve Quest adı verilen kalıcı bir PvE modu gibi önemli değişiklikler getirmişti.