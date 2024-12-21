Yeni Yıl Ruhunu Evinize Taşıyacak, Yılbaşı Temalı 10 Film!

Birbirinden keyifli 10 yılbaşı temalı filmi sizin için derledik. Sizin önerilerinizi yorumlarda merakla bekliyor olacağız!

“Yılbaşı gecesini film izleyerek mi geçireceğiz?” demeyin, aralık ayının son haftası yeni yıl ruhu, zaten çoktan yüklenmiş oluyor!

İşte elinize sıcak çikolatanızı, kahvenizi alıp yumuşacık çoraplarınızı giyip huzurla izleyebileceğiniz yılbaşı temalı filmler!

Last Christmas (Bir Şans Daha) / 2019

Last Christmas’ta Kate adlı, Londra’da Noel temalı bir mağazada elf olarak çalışan bir kadının hayatını izliyoruz. Evsizliğin eşiğinde, ailesiyle problemleri olan bu kadın bir gün Tom adlı bir adamla tanışıyor ve hem kalbinde hem hayatında pek çok değişiklik meydana geliyor.

Ancak filmin devamında konu bambaşka bir şeye evriliyor. Tom aslında hayatta değil… Merak etmeyin, bir hayalet hikâyesi falan değil. Çok daha ötesi. İzleyin ve görün. :)

The Christmas Chronicles (Noel Günlükleri) / 2018-2020

2018 yapımlı ilk filmde, iki kardeş Santa Claus’u gizlice videoya çekmeye çalışırken kızağında kaza yapıyorlar ve Noel hediyelerini dağıtmak imkânsız hâle geliyor. Noel’i kurtarmak için Santa ve çocuklar; birlikte çalışıyor ve eğlenceli, macera dolu bir hikâye izliyoruz.

Devam filminde ise kardeşler artık genç kızlar olmuşlardır. Belsnickel adlı kötü elfin yok etmek için uğraştığı Noel’i, Santa Claus ve Bayan Claus ile güçlerini birleştirerek kurtarmaya çalışıyorlar.

Home Alone (Evde Tek Başına) / 1990

Bildiğiniz üzere Evde Tek Başına serisi 6 filme kadar çıktı ancak hangisi ilk filmin tadını verebildi ki? Bu yüzden biz de yılbaşında evinizde nostalji rüzgârları essin, “Aaah ah, nerede o eski krismıslar?” demeniz için, yılbaşı deyince akla gelen bu filmi listemize eklemeden geçmek istemedik. Konusunu bilmeyen varsa diye biz yine de anlatalım.

Noel tatili için Paris’e giden aile, 8 yaşındaki çocuklarını evde unutuyor ve çocuk başta yalnızlığın tadını çıkarırken mahallenin iki hırsızı eve giriyor. Çocuk, evi korumak için pek çok tuzak hazırlıyor ve heyecanlı, eğlenceli bir şekilde bize izletiyor.

Tür: Romantik Komedi

Romantik Komedi IMDB: 6.2

Yılbaşı temalı bir diğer filmimizde; ailelerinin baskılarından sıkılan Sloane ve Jackson, romantik ilişkilerden uzak durmaya çalışan özgür ruhlu iki kişi ana karakterlerimiz. Birbirleriyle tanıştıktan sonra, yıl boyunca her gün özel gün ve tatillerde birbirlerinin “holidate”i (tatil randevusu) olmaya söz veriyorlar.

Bu anlaşma onları romantik ilişkilerin zorluklarından uzak tutarken bir süre sonra aralarında gerçek duygular gelişmeye başlıyor. Sonuç olarak hem yılbaşı temalı hem de romantik komedi esintili bir film izliyoruz.

Grinch (Grinç) / 2000-2018

Grinch’i izlemediyseniz bile mutlaka karakteri görmüşsünüzdür. Biri 2000’de, diğeri 2018’de çıkan filmlerin hangisini izlemek istediğiniz size kalmış. Her ne kadar aynı temel hikâyeye dayansalar da bazı farklılıklar var.

Grinch filmleri, Whoville kasabasında yaşayan karakterin, Noel'den nefret ederek kasaba halkının Noel hediyelerini, süslerini ve yemeklerini çalmasını konu alıyor. Grinch, Noel'in sadece materyal şeylerden ibaret olmadığını ve sevgiyle ilgili olduğunu gözler önüne sererek farklı temaları işliyor.

Klaus: Sihirli Plan / 2019

Bu tatlış animasyom filminde postacı adayı Jasper, dünyanın en mutsuz kasabalarından birinde göreve başlıyor ve görevi, kasaba halkına 6 bin mektup ulaştırmak. Jasper, kasabanın dışında tek başına yaşayan bir oyuncakçı Klaus ile tanışıyor ve kasabanın karanlık atmosferini birlikte güzelleştiriliyorlar.

The Night Before (Çılgın Bir Gece) / 2015

Mandalinanızı kucağınıza alıp izleyeceğiniz yılbaşı temalı bu filmde; Noel arifesinde geleneksel buluşmalarını yapan üç çocukluk arkadaşı, son kez kutlama yapmaya karar veriyor ve New York’ta geçirdikleri bir gece boyunca başlarından komik olduğu kadar absürt maceralar geçiyor.

The Holiday (Tatil) / 2006

Tür: Romantik Komedi

Romantik Komedi IMDB: 7.0

Farklı ülkelerde yaşayan ve aşk hayatları konusunda işleri pek de rast gitmeyen iki kadın, birbirlerinin evini Noel tatili için değiş tokuş ediyor ve biri İngiltere kırsalında kasabaya giderken diğeri New York’ta lüks bir eve gidiyor.

Gittikleri evlerde başkalarıyla, beklenmedik romantik bağlar kuruyorlar ve bize kendini keşfetme konusunda sıcacık bir hikâye izletiyorlar.

Meet Me Next Christmas (Gelecek Noel’de Buluşalım) / 2024

Tür: Romantik Komedi

Romantik Komedi IMDB: 5.6

Her sene Times Meydanı’nda düzenlenen meşhur yılbaşı etkinliğine katılmak için New York'a giden Chris, beklenmedik bir karşılaşma yaşıyor. Başlarda tam bir zıtlık içinde olan ve kadere inanmayan ikili, gece boyunca ortak yanlarını keşfediyorlar ve yeni bakış açıları kazanıyorlar.

Gece bittiğinde ise aralarındaki kıvılcımın geleceği, bir sonraki yılbaşı buluşmasına bağlı oluyor...

Hot Frosty (Kardan Aşk) / 2024

Tür: Romantik Komedi

Romantik Komedi IMDB: 5.3

Yılbaşı konulu filmlerimizden sonuncusunun hikâyesi, Noel öncesinde inanılmaz bir şekilde canlanan bir kardan adam ve kasabanın umutsuz genç kadınının arasındaki dostluk ve romantizm üzerine.

Kardan adam, kadının içini tekrar umutla dolduruyor fakat bahar yaklaştıkça ikisi de çok zor bir kararın eşiğine geliyor...

Bizim yılbaşı temalı/konulu film önerilerimiz burada sona eriyor. Sizin önereceğiniz yılbaşı temalı filmler varsa yorumlar kısmında merakla bekliyor olacağız. Mutlu yıllar!

Daha fazla film önerisi için: