14 yıl önce YouTube’a yüklenen ve yıllardır ‘meme’ kültürünün önemli bir parçası olarak görülen video, YouTube kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yıllar sonra kaldırıldı.

YouTube, 2005 yılındaki kuruluşundan beri milyonlarca ‘garip’ videoya ev sahipliği yapan bir platform. Bu platformun içinde pek tabii ki bütün dünyanın bildiği ‘meme’ videoları da var.

Fakat YouTube, 14 yıl önce yüklenen ve bütün dünya tarafından bilinen bir videoyu önce şiddet içerdiği için kaldırmaya karar verdi daha sonra ise yeniden yükledi. Videonun sahibi ise bu duruma tepki gösterdi.

İşte kaldırılan o video:

Videoda yumruğu yiyen ve videonun asıl sahibi olan Paul Weedon, bu video sayesinde “I can’t believe you’ve done this” (Bunu yaptığına inanamıyorum) isimli meme akımına öncülük etmişti. Videonun YouTube’da yayınlanmasından 14 yıl sonra yetkililer, videonun şiddet içerdiğine karar vererek Weedon’un kanalındaki orijinal videoyu kaldırdı.

Videonun aslında şiddet içermediğini ve komik olduğunu açıklamaya çalışan Weedon’un talepleri ise YouTube yetkilileri tarafından reddedildi. “Dün akşam YouTube’dan videomun ‘topluluk ve şiddet kurallarını ihlal ettiğine’ dair bir e-posta aldım. Video yeni olsaydı bunu anlayabilirdim ancak 14 yıllık bir videoyu şimdi kaldırmış olmaları bana saçma geliyor” diyen Weedon da Youtube’un amacının ne olduğu anlamış değil.

“Video hâlâ YouTube’da mevcut”

Yaşanan olayın ardından açıklama yapan Weedon, “YouTube’un yaptığı şeyin bir çeşit ‘imaj tazeleme’ olduğunu düşünüyorum. Bu tarz videoları kaldırarak platormu olduğundan daha temiz göstermeye çalışıyorlar. Ancak benim videom kaldırılmış olsa bile videoyu yeniden yükleyen kullanıcılar sayesinde video hâlâ YouTube’da mevcut” dedi ve YouTube’un bu çabasının boşuna olduğu söyledi.

YouTube yetkilileri her ne kadar videonun topluluk kurallarını ihlal ettiğini iddia etse de, video yetkililer tarafından yeniden yüklendi ve şu anda erişilebilir durumda. Yetkililer yaptıkları açıklamada, videonun yeniden incelenmeye alındığıını ve bir hata yapılmış olabileceğini açıkladı.

Weedon, diğer kullanıcıların videoları hâlâ duruyorken neden kendi videosunun kaldırıldığını anlamak için YouTube yetkilileri ile temas kurduğunu ve yetkililerin yaptığı tek şeyin “kuralları hatırlatmak” olduğunu söyledi. Neden sadece kendi videosunun silindiğini öğrenemeyen Paul Weedon, videoyu tekrar yüklemeyeceğini de açıkladı.