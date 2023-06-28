iPhone'da Ucuza YouTube Premium Aboneliği Almanın Yolu

YouTube Premium, 16 Temmuz 2019 itibariyle Türkiye’de hizmet vermeye başladı. Tam 3 aylık deneme sürümü ücretsiz olan servise, Spotify rakibi YouTube Music de dahil. Ancak iOS ve Android arasında bireysel pakette 5 TL, aile paketinde 9TL fiyat farkı bulunuyor. Peki iOS kullanıcıları YouTube Premium’a nasıl Android fiyatıyla sahip olur?

YouTube Premium, 16 Temmuz 2019 itibariyle Türkiye’de hizmet vermeye başladı. Tam 3 aylık deneme sürümü ücretsiz olan servise, Spotify rakibi YouTube Music de dahil. Ancak iOS ve Android arasında bireysel pakette 7 TL, aile paketinde 9TL fiyat farkı bulunuyor. Peki iOS kullanıcıları YouTube Premium’a nasıl Android fiyatıyla sahip olur?

Apple’ın uygulama geliştiricilerine sunduğu ücretli üyeliklerdeki ödeme modeli, iOS uygulamalarının daha yüksek fiyatlı olmasına sebep oluyor. En büyük rakibi Google da aslında iOS işletim sistemi için geliştiricilik yapan şirketlerden birisi konumunda. Nitekim Google’ın işletim sistemi Android, daha uygun fiyatlı kesintiler ve ödeme planlarıyla, daha ucuz ücretli uygulamalar sunuyor.

YouTube Premium'un avantajları neler?

Reklamsız video izleme

Arka planda video oynatma

YouTube Music aboneliği

Videoları indirip internet yokken izleyebilme

iPhone ve Android'te YouTube Premium fiyat farkları şöyle:

Bireysel üyelik: Android : 30 TL iPhone veya iPad (iOS-iPadOS) : 40 TL

Aile planı: Android : 60 TL iPhone veya iPad (iOS-iPadOS ): 80 TL



Gördüğünüz üzere iPhone ya da iPad üzerindeki YouTube uygulamasından Premium üyesi olursanız, Android'e kıyasla bireysel üyelikte +10 TL, aynı anda 5 hesabı ekleyebildiğiniz aile planında +20 TL daha fazla ödeme yapıyorsunuz.

YouTube Premium, iPhone ve iPad'lerde neden daha pahalı?

En başta da söylediğimiz gibi bu fiyat farklarının nedeni Google ya da YouTube değil. Apple’ın geliştiricilere yönelik düzenlediği ücretli uygulama standartları, genel olarak iOS uygulamalarının daha pahalı olmasına neden oluyor. Hatta bazı geliştiriciler, Android’de ücretsiz uygulama sunarken, aynı uygulamayı sırf kazanç şekli değiştiği için iOS’a ücretli olarak sunuyor.

Google, elbette Apple kaynaklı bir sıkıntıldan dolayı oluşan fiyat farkını iOS kullanıcılarına hissettirmek istemiyor. Diğer taraftan Android zaten Google’a ait olduğu için hizmeti daha uygun fiyatlarla sunabiliyor. Ayrıca Google, iOS kullanıcılarının YouTube Premium’u Android fiyatına satın almaları için büyük bir çakallık yapıyor.

iPhone kullanıcıları için daha ucuza YouTube Premium alma yöntemi:

Adım #1: iPhone ya da iPad'inize Google Chrome tarayıcısını indirin, Google Chrome (App Store)

iPhone ya da iPad'inize Google Chrome tarayıcısını indirin, Adım #2: youtube.com adresini açın, hesabınıza giriş yapın,

youtube.com adresini açın, hesabınıza giriş yapın, Adım #3: Sol üst köşeden profil ikonuna dokunun, YouTube Premium seçeneği göreceksiniz,

Sol üst köşeden profil ikonuna dokunun, YouTube Premium seçeneği göreceksiniz, Adım #4: YouTube Premium'a bu şekilde abone olursanız her ay 40 TL ödemek yerine 30 TL ödeyeceksiniz, Aile üyeliği için de 60 TL yerine 40 TL ödeyeceksiniz.

YouTube Premium'a bu şekilde abone olursanız her ay 40 TL ödemek yerine 30 TL ödeyeceksiniz,

Google’ın iOS kullanıcılarını YouTube Premium’dan soğutmamak adına, Apple’ın açıklarını değerlendirdiğini düşünüyoruz. Bu nedenle anlattığımız şekilde oluşturduğunuz üyeliklerin fiyatında artış imkansız görünüyor.

YouTube Premium’un özellikleri, takip etmeniz gereken özel içerik kanalları, YouTube Music ve daha pek çok şey hakkında detayları aktarmaya devam edeceğiz.