YouTube, normalde yalnızca Premium abonelerine sunulan Resim İçinde Resim özelliğini ücretsiz kullanıcılara da getireceğini açıkladı.

Dünyanın en çok tercih edilen video uygulaması YouTube, videoları ekranın alt kısmına küçük bir oynatıcı olarak alıp video oynamaya devam ederken cihazınızdan farklı işlemler gerçekleştirmenizi sağlayan “Resim İçinde Resim” özelliği sunuyordu. Ancak bu özellik şimdiye kadar yalnızca Premium abonelerde erişime açıktı.

Şimdi ise kullanıcıları çok sevindirecek bir gelişme yaşandı. YouTube, Resim İçin Resim özelliğini resmen ücretsiz olacağını açıkladı. Normalde ABD’de bu özelliğe ücretsiz erişim vardı ancak artık tüm dünyada sunulmaya başlayacağı açıklandı.

Artık Resim İçinde Resim özelliğini kullanmak için Premium aboneliğine ihtiyaç kalmayacak

Türkiye de dahil dünya çapında Premium olmayan, YouTube’u ücretsiz kullanan tüm kullanıcılar Resim İçinde Resim özelliğine erişim sağlayabilecek. Android ve iOS uygulamasından piyasaya sürüldüğünde özelliğe erişebileceksiniz mümkün. Kullanmak için tek yapmanız gereken bir video izlerken uygulamadan çıkmanız. O video küçük bir oynatıcıya dönüşerek oynamaya devam edecek.

Özellik sadece uzun formatlı videolarda ve müzik içeriği olmayan videolarda geçerli olacak. Shorts veya müzik videolarında kullanamayacaksınız. Premium olanlarda bir değişiklik yok. Onlar her videoda kullanmaya devam edebilecek. Özelliğin yakın önümüzdeki aylarda geleceği belirtilmiş. Geldiğinde sizleri bilgilendireceğiz.