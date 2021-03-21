Daha önce RTX 2070 ekran kartının hafızasını 2 katına çıkarmayı deneyen VIK-on, bu fikrini RTX 3070 ekran kartında başarıyla gerçekleştirdi. Ekran kartı, RTX 2070'in aksine stabil bir şekilde çalıştı.

Ocak ayında sizlerle paylaştığımız bir haberimizde NVIDIA'nın GeForce RTX 2070 ekran kartına VRAM nakli yapan bir YouTuber'dan bahsetmiştik. VIK-on isimli Rus YouTuber, bu projesinde maalesef istediği sonucu alamamıştı. 8 GB'dan 16 GB'a yükseltilen ekran kartı maalesef stabil bir şekilde çalışmamıştı.

Ekran kartı hafızasını başarılı bir şekilde artırma hedefinden vazgeçmeyen YouTuber, bu kez NVIDIA'nın bir sonraki RTX serisine gözlerini dikti. VIK-on, geçtiğimiz hafta yüklediği videoda RTX 3070'in sekiz 1 GB'lık Hynix hafızasını Samsung'un 2 GB'lık hafızalarıyla değiştirdi. Fakat sonuç bu kez de farklı olmadı.

Vazgeçmeyip en sonunda başardı:

Bilgisayar, hafızası yükseltilen ekran kartını tespit ediyor olsa da ekran kartı, tıpkı RTX 2070'de olduğu gibi stabil çalışmakta güçlük çekiyordu ve en sonunda çöküyordu. Videoyu izleyen izleyicilerinden ipucu alan VIK-on, ekran kartının frekansını kilitlemek için EVGA konfigürasyonunu kullanması gerektiğini anladı.

Bu işlem sonucunda orijinalde 8 GB olan NVIDIA GeForce RTX 3070 ekran kartı, 16 GB'lık bir ekran kartına dönüştü. VIK-on, ekran kartının çalıştığını yüklediği son videoda 3DMark üzerinde yaptığı testle gösterdi. Ekran kartı, bu testte 13.783 puan elde etti. AMD Ryzen 7 3700X ile teste giren bilgisayarın genel performansıysa 12.925 olarak ölçüldü.

Peki bu ekran kartında bir performans artışı olduğu anlamına mı geliyor? Biz ekran kartının 16 GB'a yükseltildikten sonra elde ettiği etkileyici sonuçları görüyor olsak da bu modifiyeden önce aynı kurulumda nasıl bir performans verdiğini görmedik. Dolayısıyla bu sorunun cevabını kesin bir şekilde vermek zor.