Koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca insanın, evlerine kapandığı bir dönemde internet kullanım oranı arttı. Buna bağlı olarak uygulamalar da daha çok rağbet görüyor. O uygulamalardan biri olan Zoom’un getirdiği yenilik, video konferans uygulamasındaki sohbete katılmanız için, toplantı sahibinin iznini almanız gerektirecek. Böylece 'Zoombombing'in önlenmesi amaçlanıyor.

Video konferans uygulaması Zoom, koronavirüs salgını döneminde görüntülü toplantılara aracılık etmeye devam ediyor. Bununla birlikte, güvenlik ve gizlilik sorunları da hızla ortaya çıkmaya başlamış durumda. Facebook’a illegal yollarla veri aktarımı nedeniyle mahkemelik olan ve kötü amaçlı yazılımlarla ilişkilendirilen Zoom’u, Windows işletim sisteminde kullananların risk altında olduğu belirtiliyor. Öyle ki, uygulamanın sohbet kısmında bir bağlantıyı tıklayan kişiler, giriş bilgilerinin çalınabileceği ihtimaliyle karşı karşıya.

'Zoombombing'e karşı güvenlik önlemi:

İşte böyle bir dönemde Zoom, daha fazla tepki çekmemek ve kullanıcılarını korumak adına bir dizi önlem aldı. Zoom yakında "Zoombombing"i, diğer bir deyişle davetsiz katılımcıların toplantılarınızı bozma ya da rahatsız etmesini önlemek amacıyla tüm toplantılar için varsayılan olarak şifreleri ve bekleme odalarını etkinleştirmeye başlayacak.

Halihazırda Zoom şifreleri, yeni toplantılar, anlık toplantılar ve bir toplantı kimliğiyle katıldığınız toplantılar için varsayılan olarak zaten açıktı. 5 Nisan’dan itibaren gelecek olan yenilik ise daha önce planlanmış Zoom toplantıları için de geçerli olmaya başlayacak. Yeni bir toplantıya katılacağınız zaman, toplantı sahibi sizi sanal bekleme odasına alacak. Toplantı sahibi, kişilerin bekleme odasından toplantı odasına ayrı ayrı ya da toplu şekilde katılmasına izin verebilecek. Zoom’un, konuyla ilgili hazırladığı 1 dakika 49 saniyelik videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.

Zoom’un yeni varsayılan korumaları, platformdaki diğer güvenlik sorunlarını da ele alabilir. Bazı güvenlik araştırmacılarının, bir saat içinde 100 parola korumasız Zoom toplantı kimliğini tanımlayabilen ve bu toplantılar hakkında bilgi toplayabilen otomatik bir araç geliştirdiği ortaya çıktı. Zoom’un yeni varsayılan şifre politikası, benzer tarama araçlarının gelecekte toplantı kimlikleri ve özel bilgileri bulmasını engelleyebilir.