Video konferans uygulaması Zoom’la ilgili vakaların sayısı artmaya devam ediyor. Singapur’da 39 ortaokul öğrencisinin katıldığı bir ders sırasında öğrencilerin ekranlarında “müstehcen” görüntüler görüldü. Singapur hükümeti, Zoom hakkında inceleme başlattı. İnceleme sona erene kadar ülkede uygulamanın derslerde kullanılması yasaklandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın dört bir tarafında okullar kapatıldı. Uzaktan eğitime başlayan okullarda öğretmenler ders anlatmak için yaygın bir şekilde Zoom uygulamasını kullanmaya başladı. Ancak uygulama hakkında şikayetler her geçen gün artmaya devam ediyor.

Okulların virüs salgını nedeniyle kapatıldığı Singapur’da bir öğretmen, ortaokul birinci sınıf öğrencilerine coğrafya anlatmak için Zoom uygulamasını kullandı. 39 öğrencinin bulunduğu video konferans sırasında bir anda öğrenciler, ekranlarında müstehcen görüntülerle karşılaştı. Video konferansın ekran görüntüsünü değiştiren hackerlar, öğrencilerden üstlerini de çıkarmalarını istediler. Müstehcen görüntülerin ekranlarda görülmesinin üzerine görevli öğretmen dersi hemen durdurdu.

Singapur’da yaşanan olay, bir öğrencinin annesine durumu anlatması ve annesinin durumu basına bildirmesi üzerine duyuruldu. Olayın basında yer almasının ardından Singapur Eğitim Bakanlığı, Zoom uygulaması hakkında inceleme başlattı. Bakanlıktan yapılan açıklamada inceleme son erene kadar öğretmenlerin Zoom aracılığıyla ders anlatması yasaklandı.

Zoom’dan skandalla ilgili açıklama

Singapur’da meydana gelen olayın ardından Zoom cephesinden de bir açıklama geldi. Zoom sözcüsü, BBC’ye yaptığı açıklamada bu tür olayların yaşanmasından üzüntü duyduklarını söylerken önlem almak için bir süre önce uygulamanın varsayılan ayarlarını değiştirdiklerini açıkladı.

Zoom’un değişen varsayılan ayarları, bir toplantıyı düzenleyen organizatörün katılımcıları onaylayabilmesi için bir bekleme odası özelliği getiriyor. Bu sayede organizatör, katılımcıları kontrol ederek toplantıya alabilecek. Ayarlar aynı zamanda sadece toplantıyı organize eden kişinin ekranının paylaşılabilmesini sağlıyor.

Zoom’da benzer olaylar ABD’de de yaşandı

ABD’nin Utah ve Pennsylvania eyaletlerinde de son iki hafta içinde Zoom’la ilgili benzer olaylar yaşandı. Geçen hafta Utah’da 50 kadar ilkokul öğrencisinin katıldığı ders sırasında ekranlarda porno film belirdi. Benzer olaylar Pennsylvania’da bir okulun dersleri ve yerel yönetim toplantısı sırasında yaşandı. Utah’taki Cumhuriyetçi Parti’nin eyalet toplantısında da katılımcılara porno izletildi.

Yaşanan sorunlar nedeniyle bazı ülkeler Zoom’un uzaktan eğitim uygulamasında kullanılmasını tavsiye etmiyor veya direkt olarak yasakladı. Türkiye’de de öğretmenlerin uzaktan eğitim sırasında Zoom yerine EBA’yı kullanmaları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tavsiye edildi.