Zula Hesap Açma Nasıl Yapılır? - Zula Kayıt ve Giriş

Zula hayatımıza yerli ve milli oyun olarak girmişti. Oyun, son dönemde çıkan Zula Mobile ile tekrar gündeme oturdu. Biz de maceraya yeni başlayacak oyuncular için Zula hesap açma, giriş ve Zula indirme işlemlerini ayrıntılı bir şekilde anlattık.

Zula’ya yeni başlayacaklar için Zula hesap açma ve kayıt olma işlemlerini en ince detayına kadar açıklıyoruz. Son dönemde çıkardığı Zula Mobile ile tekrar gündeme gelen oyun, normal kayıt dışında Facebook ile oturum açmayı da destekliyor. Zula'da hesap açamıyorum diyenler bu yöntemi kullanabilirler. Diğer yöntemi ise birazdan ayrıntılı bir şekilde açıklayacağız.

Yerli ve milli oyun olarak bilinen Zula, sadece Türkiye’de değil aynı zamanda yurt dışında da geniş bir oyuncu kitlesine sahip. Oyunun bir de e-spor maçları düzenleniyor. Sıfırdan Zula hesabı açan herkes, kendini geliştirdikten sonra turnuvalara katılabilir hatta e-sporcu bile olabilir. Gelin şimdi Zula hesap açma nasıl yapılır, Zula nasıl indirilir gibi soruların cevaplarını ayrıntılı bir şekilde verelim.

Zula hesap açma nasıl yapılır?

Zula Oyun sitesine gidin ve sağ üstte yer alan 'Kayıt Ol' seçeneğine tıklayın.

Sizden istenen bilgileri girin.

'Kullanıcı Sözleşmesi ve Davranış Kuralları'nı onaylayın. 'Hesap Oluştur' seçeneğine tıklayın.

Açılan sayfadan 'Zula Ücretsiz İndir' seçeneğine tıklayın.

1. Adım: Zula Oyun sitesine girin

Zula hesap açma işlemleri internet sitesi üzerinden yapılıyor. Sadece Steam’de oyunu oynamak istediğiniz zaman bunu istemci üzerinden yapabiliyorsunuz. Bunun dışında herkes oyunu indirmeden önce Zula hesabı açmalı. Zula Oyun sitesine girdikten sonra sağ üst kısımda bulunan 'Kayıt Ol' seçeneğine tıklayın.

2. Adım: Zula hesap bilgilerinizi girin

'Kayıt Ol' seçeneğine tıkladıktan sonra gelen sayfada artık Zula hesap bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. Kullanıcı adı, herkes tarafından görülecek Zula isminiz olacak. Bu nedenle havalı ve akılda kalıcı bir kullanıcı adı belirlemeyi unutmayın. E-posta adresinizi ve şifrenizi de girdikten sonra sırada 3. adım var.

3. Adım: Kullanıcı Sözleşmesi ve Davranış Kuralları'nı onaylayın

Program veya oyun fark etmeden hesap açarken aslında hepimizin es geçtiği ve okumadığı bu sözleşmeleri mutlaka okuyun. Özellikle 'Davranış Kuralları' içerisinde nelerin yasak olduğu ve yasaklı davranışta bulunursanız ne kadar süre ceza alacağınız yazıyor. Bunun dışında Zula duyurularını almak istiyorsanız 2. seçeneği de seçebilirsiniz. İstemiyorsanız direkt 'Hesap Oluştur' diyebilirsiniz.

4. Adım: 'Zula İndir' seçeneğine tıklayın

Hesabımızı oluşturduk. Artık tek yapmamız gereken, oyunu indirmek ve oynamak. Burada dikkat edilmesi gereken şey ise Zula hesap açma hediyesi. Yani yeni bir hesap açarken hediyeler kazanıyorsunuz. Bunun için de oyunu indirmeniz gerekiyor ancak oyunu daha önce indirdiyseniz yine aynı sayfada yer alan oyunu daha önce indirdiğinizi belirten seçeneğe tıklamanız gerekiyor.

Zula hesap açma Facebook ile nasıl yapılır?

Yukarıda anlattığımız adımları yapıp Zula'da hesap açamıyorum diyenler varsa Facebook hesabı ile giriş yöntemini deneyebilir. Bu yöntemde Zula hesap açma işlemi giriş sayfasından yapılıyor. Zula giriş sayfasına girdikten sonra aşağıda yer alan 'Facebook ile bağlan' seçeneğine tıklayarak yeni Zula hesabı oluşturabilirsiniz.

Zula Oyun nedir?

Zula Oyun, tamamen yerli ve milli olan bir FPS oyunudur. Oyun, grafik ve içerik olarak Counter-Strike: Global Offensive'e benzese de kendine has karakterleri ve haritaları ile geniş oyuncu kitlesine sahip. Oyun iki grubun birbirleriyle olan savaşını konu oluyor. Bu gruplardan biri, iyi kahramanlarımızın oluşturduğu Zula Birliği; bir diğeri ise kötülerin yer aldığı Gladyo. İki grupta da tanıdık karakterler var.

Zula, sadece karakterleriyle değil aynı zamanda haritalarıyla da dikkat çekiyor. Oyuna son olarak popüler dizi Çukur’dan Cumali ve Azel karakterleri dâhil oldu. Ayrıca Zula Çukur Haritası da oyuna eklendi. Aynı zamanda Zula Süper Lig’de Galatasaray Espor, 1907 Fenerbahçe gibi takımlar var.

Zula sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10

İşlemci: Pentium 4 2.4 GHz / Athlon XP 2500+

Bellek: 2 GB

Ekran Kartı: Graphics Intel HD

Sabit Disk: 1 GB

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10

İşlemci: Pentium 4 3.0 GHz / Athlon XP 3000+

Bellek: En az 4 GB

Ekran Kartı: Graphics Intel HD 4000

Sabit Disk: En az 2 GB

Zula sistem gereksinimlerine bakınca 'tost makinesi' diye tabir ettiğimiz bilgisayarlarda bile çalışabilir olduğu gözüküyor. Belki de oyunun çok sevilmesinde bunun da bir katkısı olmuş olabilir. Piyasadaki diğer FPS oyunlarını oynamak için yüksek donanımlı bilgisayarlar gerekirken Zula için normal bir bilgisayar bile yeterli.

Zula nasıl ve nereden indirilir?

Zula’yı indirmek için üç yol var. Birincisi; hesap oluşturma işleminden sonra oyun, size Zula hesap açma hediyeli bir indirme bağlantısı veriyor. Buradan oyunu direkt indirebilirsiniz. İkinci yöntemde ise Zula Oyun sitesinde sağ üst kısımda yer alan 'Hemen İndir' seçeneğinden oyunu indirebilirsiniz. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra hesabınız yoksa önce Zula hesap açma işlemi yapmanız gerekiyor. Hesabınız varsa sağdaki 'İndir' seçeneğine tıklayın.

Son yöntem ise Steam Mağazası’ndan Zula indirmek. Bu yöntemi kullanmak istiyorsanız ayrı bir client indirmenize gerek kalmıyor. Steam’deki diğer oyunlarınız gibi oyunu Steam Kütüphanesi’nden her zaman oynayabilirsiniz. Hesap bilgileriniz de mevcut Steam hesap bilgileriniz üzerinden kuruluyor. Zula'yı hesap açmadan oynamak mümkün değil. O yüzden önce hesap açmalısınız.

Zula hesap açma, kaydolma ve giriş işlemlerini ayrıntılı bir şekilde aktardık. Dilerseniz Zula Mobile hakkındaki detaylara buradan ulaşabilirsiniz. Zula Mobile’dan sonra yeniden yükselişe geçen ana oyun, gelecekte de adından sıkça söz ettirecek gibi duruyor.