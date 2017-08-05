Çift SIM Kartlı Android'lerde İki WhatsApp Kurulumu

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu, özellikle Asya ülkelerinde yoğun olarak kullanılan çift SIM kartlı Android telefonlarda iki farklı WhatsApp kurulumu yapmak artık çok kolay. Bunun için sadece modifiye edilmiş ekstra bir WhatsApp programına ihtiyacımız olacak.

WhatsApp yakın bir zamanda aylık olarak 1.3 milyardan fazla insanın ihtiyaçlarına hizmet verdiğini açıklamıştı. Geçmişte hiçbir mesajlaşma uygulaması bunu başaramamıştı.

WhatsApp’ın popüler olduğu bölgelerde bazı akıllı telefonlar çift SIM kart desteğiyle satılıyorlar. Bu SIM kartlarla aynı telefonda iki şebeke kullanılabiliyor. Bu tip bir kullanımı Amerika gibi ülkelerde pek göremezsiniz.

İki WhatsApp hesabını aynı çift kartlı telefonda kurmak oldukça kolaydır. Aslına bakarsanız beş dakikadan az bir zamanda bu işi halledebilirsiniz. Öncelikle WhatsApp uygulamasını Google Play Store’dan indiriyoruz. Daha sonra doğrulama kodu alıyor ve örneğin SIM1’deki numarayı whatsapp doğrulama kodu için kullanıyoruz. SIM2’deki numara için tekrar play store’dan herhangi bir şey indirmemize gerek yok. Bunun için WhatsApp’ın modifiye edilmiş versiyonu olan GBWatsApp uygulamasını kullanacağız.

Programı indirmek için buraya tıklayın ve yaklaşık 48MB boyutundaki dosyayı, son versiyonu olan 5.80 olarak indirin. Bu versiyon, WhatsApp’ın 2.17.223 no’lu versiyonu üzerine kurulmuştur.

İndirmeyi bitirdikten sonra ayarlardan, güvenlik ayarlarına gelin ve ‘bilinmeyen kaynaklar’ seçeneğini tıklayarak, Play Store’dan indirmediğimiz bu uygulamayı aktif ediyoruz. Daha sonra indirdiğimiz uygulamaya dönüyoruz ve kurmaya başlıyoruz. Birkaç saniyelik bir kurulum işleminden sonra, uygulamanın standart versiyonundan farklı olmayan kurulum işlemine geçiyoruz.

Fakat, telefon numarası girmeniz gereken yere, SIM2’de bulunan numarayı giriyorsunuz. Daha sonra SIM2’ye gelen doğrulama kodunu girerek, kurulumu tamamlıyoruz. Kurulum bittiğinde uygulama, telefonunuzdaki kişiler listesini listeleyecektir. Hepsi bu kadar!