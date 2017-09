Dünyanın en korkunç oyunlarından birisi olarak gösterilen Outlast, Humble Bundle yaz sonu indirimleri şerefine yarın 19.00'a kadar ücretsiz elde edilebilecek.

Dünyanın en korkunç oyunlarından birisi olarak kabul edilen Outlast, Humble Bundle yaz sonu indirimleri şerefine ücretsiz oldu. Belirtelim, oyunu Steam kütüphanenize bir kere indirdiğinizde Steam fiyatı 31 TL olan oyun sonsuza kadar sizin olacak. Oyunla birlikte DLC paketi de ücretsiz olarak sizin olacak.

Outlast: Deluxe Edition olarak satılan paketi ücretsiz olarak almak için öncelikle Humble Bundle hesabı açmalı ve bu hesapta Steam’i doğrulamalısınız. Oyun Steam olmadan da oynanabiliyor, ancak benim önerim Steam’i doğrulamanız yönündedir.

Bu işlemleri yaptıktan sonra, Outlast: Deluxe Edition’ın linkine giderek “Add to Cart” butonuna tıklamalı ve açılan pencereden “Get it for free!”ye tıklamalısınız. Bu işlemlerin ardından mail hesabınıza gelen linke tıklayarak Steam koduna ulaşabilirsiniz.

Not: Kodu çoktan onayladım, boşuna deneme yapmanıza gerek yok. :)

Oyun sektörünün en korkunç oyununa ücretsiz olarak ulaşmak istiyorsanız, yarın saat 19.00’a kadar sayfaya girerek Steam hesabınıza ücretsiz bir kod satın alabilirsiniz.