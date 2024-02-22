Bir grup bilim insanı, 1 petabit veri depolayabilen "süper DVD" geliştirmeyi başardı. Bu DVD'yi özel kılan şey, kullanılan yazım tekniği. Süper DVD, veri merkezlerinin işine yarayabilir.

Yaşanan teknolojik gelişmeler, bilgisayar sektöründe pek çok değişim yaşanmasını sağladı. Mesela bir dönemler hayatımızın bir parçası olan CD ve DVD'ler, artık tarihe karıştı. En azından biz son kullanıcılar için. Ancak gelen son haberler, bilim insanlarının bu alandaki çalışmalarının devam ettiğini gözler önüne seriyor. Zira bilim insanları, "süper DVD" olarak nitelendirebileceğimiz yeni bir disk geliştirmeyi başardılar.

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları tarafından geliştirilen süper DVD, tam 1 petabit veri depolayabiliyor. Tabir uzak geldiyse hemen açıklayalım. Bilim insanları, tek bir DVD'ye tam 125 bin GB'lik veri depolamayı başarmış durumdalar. Böyle büyük bir kapasite, gelecekte veri merkezleri için önemli avantajlar sağlayacak gibi görünüyor.

Peki bu nasıl mümkün oldu?

Bilim insanları, standart boyutlarda 125 bin GB veri depolayabilmek için özel bir yazma tekniği kullandılar. Normal koşullarda sıradan bir DVD, veriyi tek bir bilgi katmanında sağlardı. Süper DVD'de ise kullanılan 3 boyutlu özel bir teknik ile sadece 54 nanometrelik bir alanda, 100 katmana kadar veri depolaması yapılabildi. Bu da tek bir diskte 1 petabit veri depolanmasını sağlamış oldu. Sıradan bir DVD'nin 4,7 GB olduğunu göz önünde bulunduracak olursak süper DVD, tam 26 bin 596 adet DVD'nin yapabildiği şeyi tek başına yapabilecek. Şöyle de söyleyebiliriz, içine 1.736 tane GTA 5 sığdırabilmek mümkün.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Min Gu, "Çalışmamız, gelecekte büyük veri merkezlerinin kapladığı alanı ve enerji tüketimini büyük ölçüde azaltarak, dijital ekonomi için sürdürülebilir bir çözüm sağlayabilir." ifadeleri kullanıldı. Aslına bakacak olursak bu çok doğru bir yaklaşım çünkü süper DVD'nin yüksekliği sadece 1,2 milimetre. Aynı kapasitedeki veriyi HHD'lere yerleştirecek olsak 200 santimetrelik yükseklikle karşılaşırız. Blu-Ray tercih edersek, 200 santimetrenin daha da üstüne çıkmak gerekir. Süper DVD, özellikle de kapladığı alan açısından fayda sağlayacak gibi görünüyor.