Yalnızca '1 Saniyede' Dünyada Neler Olup Bittiğini Öğrenmeye Hazır mısınız?

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Birçoğumuz, “Acaba şu an ben bir saniyeliğine dururken, dünyada neler oluyor?” diye aklımızdan geçirmişizdir. Sahiden, 1 saniyede dünyada neler olup bitiyor?

Dünya üzerinde, sadece 1 saniye içinde, aklınızın alamayacağı pek çok şey meydana geliyor.

Mesela 1 saniyede kaç Google araması yapılıyor, kaç dolar değerinde alışveriş yapılıyor, kaç bebek doğuyor? Bu gibi örnekleri çeşitlendirerek anlatalım…

İnsanlar üzerinden başlayalım.

  • 4 bebek doğuyor ve yaklaşık 2 insan yaşamını yitiriyor.
  • 100 binden fazla insan bir şeyler yiyor ya da içiyor.
  • Neredeyse 1 çift evleniyor.

Teknolojiye ne demeli?

  • Yemek tariflerinden tutun, bilimsel araştırmalara kadar 3 milyon Google araması yapılıyor.
  • YouTube’da 120 bin video izleniyor.
  • 9 bin tweet atılıyor.
  • Fotoğraflar ve sesli mesajlar dahil, 2 milyon WhatsApp mesajı gönderiliyor.
  • 80’den fazla kişi, herhangi bir sosyal medya platformuna kaydoluyor.
  • 5000 TikTok videosu izleniyor.
  • 3 milyon e-posta gönderiliyor.
  • 69 bin 444 GB internet verisi aktarılıyor.

Gelelim ekonomiye.

alışveriş

  • 1 saniyede, 2 bin 400 dolar değerinde online alışveriş yapılıyor.
  • Küresel ekonmide en az 100 bin finansal işlem gerçekleşiyor.
  • 1.5 bin varil petrol tüketiliyor.
  • Bill Gates, 250 dolar kazanıyor.

Doğada neler oluyor?

  • Telefonunuzu yüzlerce yıl şarj etmeye yetecek kadar enerji üreten, en az 100 tane şimşek düşüyor.
  • 1.5 milyon ton su buharlaşıyor.
  • Gezegenimiz, kendi ekseni etrafında 460 metre dönüyor, Güneş etrafında ise 30 kilometre hareket ediyor.
  • Bu maddeyi üzülerek söylüyoruz; 24 bin ton buzul eriyor.

Hayvanlar âleminde ise…

  • 5 binden fazla karınca, yuvasına yiyecek taşıyor.
  • 400 binden fazla arı, çiçeklerden polen topluyor.
  • İnsan tüketimi için saniyede yaklaşık 300 tavuk kesiliyor.
  • Bir arı, 270 kere kanatlarını çırpıyor.
  • 3 köpek balığı, insanlar tarafından balıkçılık endüstrisinde öldürülüyor.

İşte sadece bir saniyede; yaşam, teknoloji ve evren inanılmaz bir ölçekte hareket hâlinde olduğunu görebilirsiniz…

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