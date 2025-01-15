Dünya üzerinde, sadece 1 saniye içinde, aklınızın alamayacağı pek çok şey meydana geliyor.
Mesela 1 saniyede kaç Google araması yapılıyor, kaç dolar değerinde alışveriş yapılıyor, kaç bebek doğuyor? Bu gibi örnekleri çeşitlendirerek anlatalım…
İnsanlar üzerinden başlayalım.
- 4 bebek doğuyor ve yaklaşık 2 insan yaşamını yitiriyor.
- 100 binden fazla insan bir şeyler yiyor ya da içiyor.
- Neredeyse 1 çift evleniyor.
Teknolojiye ne demeli?
- Yemek tariflerinden tutun, bilimsel araştırmalara kadar 3 milyon Google araması yapılıyor.
- YouTube’da 120 bin video izleniyor.
- 9 bin tweet atılıyor.
- Fotoğraflar ve sesli mesajlar dahil, 2 milyon WhatsApp mesajı gönderiliyor.
- 80’den fazla kişi, herhangi bir sosyal medya platformuna kaydoluyor.
- 5000 TikTok videosu izleniyor.
- 3 milyon e-posta gönderiliyor.
- 69 bin 444 GB internet verisi aktarılıyor.
Gelelim ekonomiye.
- 1 saniyede, 2 bin 400 dolar değerinde online alışveriş yapılıyor.
- Küresel ekonmide en az 100 bin finansal işlem gerçekleşiyor.
- 1.5 bin varil petrol tüketiliyor.
- Bill Gates, 250 dolar kazanıyor.
Doğada neler oluyor?
- Telefonunuzu yüzlerce yıl şarj etmeye yetecek kadar enerji üreten, en az 100 tane şimşek düşüyor.
- 1.5 milyon ton su buharlaşıyor.
- Gezegenimiz, kendi ekseni etrafında 460 metre dönüyor, Güneş etrafında ise 30 kilometre hareket ediyor.
- Bu maddeyi üzülerek söylüyoruz; 24 bin ton buzul eriyor.
Hayvanlar âleminde ise…
- 5 binden fazla karınca, yuvasına yiyecek taşıyor.
- 400 binden fazla arı, çiçeklerden polen topluyor.
- İnsan tüketimi için saniyede yaklaşık 300 tavuk kesiliyor.
- Bir arı, 270 kere kanatlarını çırpıyor.
- 3 köpek balığı, insanlar tarafından balıkçılık endüstrisinde öldürülüyor.
İşte sadece bir saniyede; yaşam, teknoloji ve evren inanılmaz bir ölçekte hareket hâlinde olduğunu görebilirsiniz…
Kaynaklar: Worldometers, Omnicalculator
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