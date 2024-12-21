ABD’li Walter Cavanagh, “en çok kredi kartına sahip kişi” rekorunu 2021 yılına kadar elinde tuttu. Bu adamın hikâyesi ne ve kaç kredi kartı var?

Biz 2-3 kredi kartını bile yönetmekte zorlanırken “Mr. Plastic Fantastic (Bay Plastik Fantastik)” lakaplı Walter Cavanagh, dünyada en çok kredi kartına sahip kişi olarak Guinness Dünya Rekorları’na 44 kere girdi.

50 yıl boyunca, aklınızın almayacağı sayıda kredi kartı biriktirdi. Üstelik tüm bunları yaparken kredi puanını korumayı başardı. Hikâyesine geçmeden önce kaç kredi kartına sahip olduğunu tahmin etmeyi deneyip okumaya başlayın, bakalım yaklaşabilmiş misiniz?

Cavanagh ilk başta, bir iddianın parçası olarak kredi kartları toplamaya başlamıştı fakat iddiayı kazandıktan sonra durmadı.

Cavanagh, her şeyin 1960'ların sonlarında arkadaşlarından biriyle aptalca bir bahis yaptığında başladığını söylüyor. Yıl sonuna kadar en çok kredi kartını toplayan kişiye akşam yemeği ısmarlayacaklardı.

Adam, yıl sonuna kadar 143 kredi kartı toplamayı başarırken arkadaşı, 138 kredi kartı biriktirdi. Cavanagh kazansa da kredi kartı toplamaya devam etti.

Farklı farklı kredi kartları biriktirdi.

Bay Plastik Fantastik; benzin istasyonlarından, hava yollarından ve barlardan her türlü limite sahip kredi kartlarına ve bazı antika koleksiyon kartlarına sahip.

Toplamda ise… 1497 kredi kartı var! 2016’da verdiği röportajda, tüm kredi kartlarını aynı anda kullanırsa 1,7 milyon dolarlık bir kredi limitine ulaşabildiğini, kartlarının toplam ağırlığının 17 kg olduğunu söylemişti.

Bunların yanı sıra çoğu zaman alışverişlerinde tek kartını kullandığını ve faturalarını özenle ödediğini ifade ediyor.

2021’de rekor kırıldı.

Cavanagh, onlarca yıl boyu rekoru elinde tuttu ancak 2021’de, Hindistan’ın Haydarabad şehrinden Manish Dhameja, 1638 kredi kartıyla bu rekoru kırdı. Manish, kredi kartları hakkında şunları söylüyor:

“Sanırım hayatım kredi kartı olmadan eksikti. Sadece kredi kartlarını seviyorum. Tamamlayıcı seyahat, demir yolu, havaalanı, yemek, spa, otel kuponları, tamamlayıcı iç hat uçuş biletleri, tamamlayıcı alışveriş kuponları, tamamlayıcı film biletleri, tamamlayıcı golf seansları, ücretsiz yakıt vb. kilometre taşına ulaşarak ve ödül puanları, hava yolu ve para iadesi kullanarak zevk alıyorum."

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