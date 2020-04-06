104 Yaşındaki Kadın, İspanyol Gribini ve Koronavirüsü Yendi

104 yaşındaki Ada Zanusso, koronavirüsü yendi. İtalya'nın Biealla kendinde yaşayan Zanusso, 1918-1920 yıllarında ortaya çıkan salgında da (İspanyol gribi) hastalanıp bu hastalığı yenmişti.

İlk olarak Çin'nin Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronovirüs, en çok etki ettiği ülkeler başında İtalya geliyor. İtalya'nın Biealla kentinde bir huzurevinde yaşayan 104 yaşındaki Ada Zanusso; yüksek ateş, kusma ve nefes darlığı gibi şikayetlerle 17 Mart'ta hastaneye kaldırılmış ve yapılan testler sonrasında koronavirüsün pozitif olduğu ortaya çıkmıştı. Aynı huzurevinde yaşan 20 kişi daha önce koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetmişti.

İlk Önce İspanyol Gribini Şimdi Koronavirüsü Yendi

Koronavirüsü yenen Zanusso, bu hastalığı yenen en yaşlı insan oldu. Hastalığı yenip iyileşmesinin ardından Zanusso, doktorlara büyük sevinç yaratarak umut ışığı oldu. Zanuosso, 1918-1920 yılları arasındaki salgından da hastalığa yakalanıp iyileşmişti.

'Umut Işığı' Oldu

Zanuosso'nun doktoru olan Carla Furno Marchese, "Ayağa kalktı, yatakta yatmıyor ve sandalyesine yürüyebiliyor. İyileşmesi bizim için büyük bir sevinç ve bu zor günlerde acı çeken herkes için umut ışığı oldu" dedi.