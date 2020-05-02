14 inç MacBook Pro ile İlgili Yeni Ayrıntılar Ortaya Çıktı

Cupertinolu teknoloji şirketi Apple, MacBook serisine yeni bir ürün daha eklemeye hazırlanıyor. Sızdırılan son bilgilere göre, 14 inç MacBook Pro'da 4 TB SSD test ediliyor.

Kullanıcılarına sürpriz yapmaya hazırlanan Apple, MacBook Pro’da değişikliğe gitmek için çalışmalarını sürdürüyor. 13 inç MacBook Pro'ya yakın bir dönemde yükseltme gelebileceği ihtimal dahilinde. Öyle ki, geride bıraktığımız haftalarda, Apple’ın getireceği yeniliğin büyük olasılıkla 14 inçlik bir MacBook Pro olduğu duyurulmuştu.

Şimdi ise ABD merkezli teknoloji devinin yeni ürününün, 10 nm tabanlı 10. nesil Intel Ice Lake çipleriyle çalışacağı belirtiliyor. Sızdırılan yeni bilgilere göre, Apple şu anda 4TB SSD içeren yeni bir konfigürasyonu test ediyor. Geçtiğimiz şubat ayında, rogame adlı bir Twitter kullanıcısı, 2020 yılında çıkacağı söylenen yeni MacBook Pro’nun Intel i7 işletim sistemine, 32GB RAM ve 2TB SSD’ye sahip olacağını yazmıştı.

Yeni MacBook Pro için 4TB SSD konfigürasyonu test ediliyor:

2019 yılında piyasaya sürülen 13 inç MacBook Pro ile kıyaslandığında, yeni MacBook Pro’nun CPU performansının yüzde 12, GPU performansının ise yüzde 29 artırılabileceği kaydedildi. Halihazırda MacBook Pro’nun mevcut versiyonu, Intel’in 8. nesil işlemcilerini destekliyor. Yani bu tür bir sıçrama yeni MacBook Pro’da bekleniyor.

Söz konusu sosyal medya kullanıcısı, Apple’ın 4TB SSD’li yeni bir konfigürasyonu test ettiğini yazdı. Bu test, aynı şekilde Intel i7 işlemci ve 32 GB RAM içeriyor. 10. nesil Intel Ice Lake özelliği ise daha önce mart ayında yeni MacBook Air’a eklenmişti. Ek olarak, 14 inç MacBook Pro, özellikle grafik tasarım işiyle uğraşanlar için oldukça kullanışlı olacak gibi duruyor.

14 inç MacBook Pro, mayıs ayında piyasaya sürülebilir:

İçinde bulunduğumuz ay ortaya çıkması beklenen yeni MacBook Pro'nun fiyatına dair henüz bilgi mevcut değil ancak, fiyatın mevcut 13 inç modele çok benzer olacağı konuşuluyor. 13 inç MacBook Pro, şirketin resmi internet sitesinde 10.299 TL’lik bir fiyat etiketine sahip.

Bir taraftan yeni ürünlerini tanıtan Apple, diğer taraftan üretimi durdurulan bazı ürünlerde servis desteğini geri çekiyor. Servis desteği durdurulan ürünlerse Apple'ın 'Klasik ve Eski Ürünler' adlı listesinde sıralanıyor. ABD merkezli şirketin, geçtiğimiz nisan ayının sonuna doğru 2013 / 2014 MacBook Air ve MacBook Pro modellerini 'Klasik ve Eski Ürünler' listesine ekleyeceği belirtilmişti.