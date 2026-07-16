Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

[16-23 Temmuz] Toplam Değeri 628 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Epic Games'in bu hafta ücretsiz vereceği yeni oyunlar belli oldu. Her hafta oyuncuları yeni ücretsiz oyunlarla mutlu eden Epic Games peki bu hafta hangi oyunları ücretsiz yaptı?

[16-23 Temmuz] Toplam Değeri 628 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Epic Games, oyunculara her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Şirket sağladığı ücretsiz oyunlarla Steam gibi büyük rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde ediyor.

Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla adından söz ettiren Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak verdiği oyunlar ise Echo Generation: Midnight Edition ve Luto oldu. Bu iki oyunu, 23 Temmuz tarihine kadar Epic Games üzerinden ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

[16-23 Temmuz] Toplam Değeri 628 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu
2
2
Epic Games

Echo Generation: Midnight Edition nasıl bir oyun?

2

90’larda geçen sıra tabanlı bir macera oyunu olan Echo Generation’da, bir grup çocuğu yöneterek ürkütücü gizemleri ortaya çıkar, yaratıklarla savaş ve memleketinin doğaüstü yönünü keşfet.

Echo Generation: Midnight Edition fragmanı

Luto nasıl bir oyun?

2

Luto, evinden çıkamayan bir kişinin rolünü üstlendiğiniz psikolojik bir korku deneyimidir. Kaçmaya yönelik her girişim sizi bilinmeyene doğru daha da derine sürükleyecek; orada hiçbir şey göründüğü gibi değildir ve her şey duyularınızı sınayacaktır.

Luto fragmanı

Epic Games'in ücretsiz oyunları nasıl alınır?

Epic Games

Epic Games'in ücretsiz oyunlarını almak oldukça kolay.

  • Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor.
  • Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp açılan sayfadaki 'Yükle' seçeneğine basın ve oyuna sahip olun.

Ücretsiz oyunları almak için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerektiğini de belirtelim.

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Otokoç'ta sana özel sıfır araç finansman teklifleri için formu doldur!

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

GTA 6'nın Kutulu Sürümü Türkiye'de Satışa Açıldı: İşte Fiyatı!

GTA 6'nın Kutulu Sürümü Türkiye'de Satışa Açıldı: İşte Fiyatı!

GTA 6, Tuhaf Bir Kriter Yerine Getirilmediği Sürece Milyonlarca Kişi İçin "Oynanamaz" Olacak

GTA 6, Tuhaf Bir Kriter Yerine Getirilmediği Sürece Milyonlarca Kişi İçin "Oynanamaz" Olacak

Şaka Gibi Ama Gerçek: Bir Gün Aradan Sonra Assassin's Creed Black Flag Resynced'ın Fiyatı Zamlandı

Şaka Gibi Ama Gerçek: Bir Gün Aradan Sonra Assassin's Creed Black Flag Resynced'ın Fiyatı Zamlandı

PlayStation Store Yaz İndirimi başladı: Fiyatlar Yüzde 75 Düştü!

PlayStation Store Yaz İndirimi başladı: Fiyatlar Yüzde 75 Düştü!

GTA 6 Ultimate ve Standart Sürüm Karşılaştırması: Ultimate Almaya Değer mi?

GTA 6 Ultimate ve Standart Sürüm Karşılaştırması: Ultimate Almaya Değer mi?

[9-16 Temmuz] Toplam Değeri 658 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu

[9-16 Temmuz] Toplam Değeri 658 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu

GTA 5 Hileleri: Oyunda Tüm Dengeleri Bozan 25 Şahane GTA 5 Şifresi

GTA 5 Hileleri: Oyunda Tüm Dengeleri Bozan 25 Şahane GTA 5 Şifresi

470 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

470 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Oyunlar ücretsiz oyun Epic Games

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Mercedes Tekerleklerindeki Mühendislik Harikası Detay: Boşuna ‘Yıldız’ Olmamış!

Mercedes Tekerleklerindeki Mühendislik Harikası Detay: Boşuna ‘Yıldız’ Olmamış!

Volkswagen Küçülmeye Gidiyor: İşte Fişi Çekilecek 7 Model

Volkswagen Küçülmeye Gidiyor: İşte Fişi Çekilecek 7 Model

ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Güncel Fiyat Listesi - Temmuz 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Güncel Fiyat Listesi - Temmuz 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

470 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

470 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

PlayStation Store Yaz İndirimi başladı: Fiyatlar Yüzde 75 Düştü!

PlayStation Store Yaz İndirimi başladı: Fiyatlar Yüzde 75 Düştü!

Daha Yeni Makyajlanan Renault Megane Alınır mı? Artısı ve Eksisiyle, Fiyatı ve Özellikleriyle Cevaplıyoruz!

Daha Yeni Makyajlanan Renault Megane Alınır mı? Artısı ve Eksisiyle, Fiyatı ve Özellikleriyle Cevaplıyoruz!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com