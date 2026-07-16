[16-23 Temmuz] Toplam Değeri 628 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu

Epic Games'in bu hafta ücretsiz vereceği yeni oyunlar belli oldu. Her hafta oyuncuları yeni ücretsiz oyunlarla mutlu eden Epic Games peki bu hafta hangi oyunları ücretsiz yaptı?

Epic Games, oyunculara her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Şirket sağladığı ücretsiz oyunlarla Steam gibi büyük rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde ediyor.

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Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla adından söz ettiren Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak verdiği oyunlar ise Echo Generation: Midnight Edition ve Luto oldu. Bu iki oyunu, 23 Temmuz tarihine kadar Epic Games üzerinden ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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Echo Generation: Midnight Edition nasıl bir oyun?

90’larda geçen sıra tabanlı bir macera oyunu olan Echo Generation’da, bir grup çocuğu yöneterek ürkütücü gizemleri ortaya çıkar, yaratıklarla savaş ve memleketinin doğaüstü yönünü keşfet.

Echo Generation: Midnight Edition fragmanı

Luto nasıl bir oyun?

Luto, evinden çıkamayan bir kişinin rolünü üstlendiğiniz psikolojik bir korku deneyimidir. Kaçmaya yönelik her girişim sizi bilinmeyene doğru daha da derine sürükleyecek; orada hiçbir şey göründüğü gibi değildir ve her şey duyularınızı sınayacaktır.

Luto fragmanı

Epic Games'in ücretsiz oyunları nasıl alınır?

Epic Games'in ücretsiz oyunlarını almak oldukça kolay.

Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor.

üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp açılan sayfadaki 'Yükle' seçeneğine basın ve oyuna sahip olun.

Ücretsiz oyunları almak için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerektiğini de belirtelim.