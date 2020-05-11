Hafta Sonu 4 Günlük Sokağa Çıkma Yasağı Uygulanacak

Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16/17/18/19 Mayıs günlerini kapsayan 4 günlük süreçte sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. Erdoğan, ayrıca toplamda 9 ilde daha şehirler arası seyahat yasağının kalktığını belirtti.

Bugün düzenlenen kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Sözlerine Anneler Günü’nü kutlayarak başlayan Cumhurbaşkanı, ‘Biz Bize Yeteriz’ kampanyasına gelen bağış miktarının 2 milyar lirayı bulduğunu belirtti.

İlk vakanın tespit edildiği 10 Mart tarihinden itibaren 2 aylık bir süre geçtiğinin altını çizen Erdoğan, bu süreçte uygulanan tedbirlerle iyileşen hasta sayısındaki önemli artışa ve virüsün yayılma hızındaki düşüşe de vurgu yaptı.

16/17/18/19 Mayıs’ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından en dikkat çeken bölümse herkesin merak ettiği 19 Mayıs kararı oldu. 16/17/18/19 Mayıs’ta yine sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki açıklamaları şu şekilde oldu:

“Dün saat 11 ila 15 arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımıza sokağa çıkma imkânı verdik. Bu vatandaşlarımızın kurallara uyduğunu görmekten memnun olduk. Cuma günü de 15/20 yaş grubu aynı imkândan yararlanacaktır. Herhangi bir olumsuzluk olmadığı sürece önümüzdeki haftalarda da uygulanacaktır. 16/17/18/19 Mayıs'ta yine sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. 18/19 Mayıs günlerinde bakkal, market, kasap, manav, fırın, tatlıcı gibi işletmelerin 10.00 ile 16.00 arasında hem satış hem evlere servis için açık olmalarına imkân tanıyoruz.”

9 ilde daha şehirler arası ulaşım yasağı kalktı:

İçişleri Bakanlığı’nın geçtiğimiz günlerde 81 il valiliğine gönderdiği şehir giriş ve çıkış tedbirlerine ilişkin genelgeyle birlikte Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla’da kara, hava ve deniz yoluyla giriş ve çıkış kısıtlaması kaldırılmıştı.

Konuşmalarında bu konuya da değinen Cumhurbaşkanı, bu 7 ilin ardından şimdi de Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ olmak üzere toplam 9 ilde daha şehirler arası seyahat yasağının kaldırıldığını açıkladı. Erdoğan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Geçtiğimiz hafta 7 ilimizdeki şehirler arası giriş çıkış sınırlandırmasını sonlandırmıştık. Bu hafta yaptığımız değerlendirmede 9 şehrimiz için daha şehirler arası giriş çıkış sınırlandırmasını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Bunlar; Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tekirdağ illerimizdir.”