Formula 1 Pit Stopları 1950 Yılında Nasıl Yapılıyordu?

1950 yılından beri hayatımızın içerisinde olan Formula 1, yıllar içerisinde büyük değişim gösterdi. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak gelişen otomobiller ve pit stop işlemleri, bu motor sporunun çok daha etkileyici bir hale gelmesini sağladı. Peki 1950 yılında, pit stop işlemi nasıl gerçekleştiriliyordu?

Dünyanın en çok takip edilen motor sporlarının başında gelen Formula 1'in tarihi oldukça eskilere dayanıyor. Öyle ki bu motor sporu ilk kez, 1950 yılında insanların karşısına çıktı ve bugünlere gelmeyi başardı. Şimdi sizlere, Formula 1'in ilkel dönemlerinde nasıl bir yapıya sahip olduğundan bahsedeceğiz.

Formula 1, sistem olarak da araçlar bazında da yıllar içerisinde büyük değişim gösterdi. Bugün bir pit stop işlemi, çoğu zaman 2 saniyenin altında tamamlanıyor. Ancak geçmişte böyle değildi. Bugünkü gibi ileri teknoloji araçların kullanılmadığı yıllarda, bir pit stop için dakikalar harcanıyordu. Dünyanın en popüler internet meme arşivlerinden olan 9GAG'da paylaşılan bir video, 1950 yılında Formula 1'in ilk sezonunda pit stop işlemlerinin nasıl yapıldığını gözler önüne seriyor.

1950'de pit stop işlemleri nasıl yapılıyordu?

Formula 1 araçları, ilk kez yarışmaya başladıklarında şimdiki kadar gelişmiş değildi. Ayrıca bu araçlar bugünkü kadar hızlı da değillerdi. Bu durum, araçların pit stop işlemlerini de doğrudan etkiliyordu. Dakikalarca devam eden süreç, çekiçler yardımıyla yapılan lastik değişimi ve pilotların o süreçte kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için zaman sağlıyordu. Az sonra izleyeceğiniz videoda, durumun şimdiye kıyasla ne kadar komik olduğunu ortaya koyuyor.

Yine de açık konuşmak gerekirse Formula 1'deki değişimi garipsememek gerekiyor. Zira otomotiv sektörü, 1950'li yıllardan bugüne kadar büyük anlamda gelişti. Bu durum, Formula 1 sporunu da doğrudan etkiledi. Teknolojik araçlar ve ultra yüksek hız değerleri, bu motor sporunun çok daha etkileyici bir hal almasını sağladı.

İşte 1950 yılındaki pit stop ile 2021 arasındaki pit stop arasındaki fark