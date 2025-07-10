Xiaomi, akıllı su arıtma cihazını duyurdu. MIJIA markalı ürün, anne ve bebeklere uygun su kalitesiyle dikkat çekiyor. Fiyatı da hiç fena olmayan su arıtma cihazının Çin dışına çıkıp çıkmayacağı ise belirsiz.

Çinli teknoloji devi Xiaomi'den dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, düzenlediği bir etkinlikte yeni su arıtma cihazını tanıttı. MIJIA markası altında piyasaya sürülen ve "S1 1200G" olarak isimlendirilen su arıtma cihazı, dikkat çekici özellikleriyle tüketicilerin beğenisini kazanacak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte MIJIA S1 1200G'nin özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Xiaomi tarafından yapılan açıklamaya göre yaklaşık 100 farklı testten geçen su arıtma cihazı, Çinli düzenleyici kurumların anne ve bebek sınıfı su standartlarını karşılayabiliyor. Çok aşamalı bir filtreleme sistemine sahip olan cihaz, sahip olduğu katmanlarla kurşun ve kadmiyum gibi ağır metallerin yanı sıra E. coli bakterilerini de filtreleyebiliyor. "Zero-Stale-Water 3.0" isimli teknoloji ise Xiaomi'nin su arıtma cihazının içerisinde bayat su kalmasını engelleyecek.

Karşınızda MIJIA S1 1200G

MIJIA S1 1200G, dakikada 3,2 litre suyu içime hazır hâle getirebiliyor. Mi Home uygulaması ile entegre çalışabilen ve bu uygulama üzerinden de kontrol edilebilen su arıtıcısı, su kalitesini ve çıkış hacmini gerçek zamanlı olarak gösteren dijital ekranlı bir musluğa da sahip. Farklı atış seviyelerine sahip olan musluk, şık tasarımıyla da dikkat çekiyor.

Xiaomi tarafından yapılan açıklamaya göre MIJIA S1 1200G'nin resmî satışları, 15 Temmuz itibarıyla başlayacak. Şu an ön sipariş verilebilen ürünün fiyatı ise 270 dolar civarlarında. Xiaomi'nin su arıtıcısının Çin dışına çıkıp çıkmayacağı ise belirsiz.