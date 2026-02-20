Tümü Webekno
Monitörlerde indirim! Lingusta'da ilk 3 ders ücretsiz! Protein Ocean'da özel indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

[20-28 Şubat] GeForce NOW'a Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı

NVIDIA, bulut oyun platformu NVIDIA GeForce NOW'a her ay yepyeni oyunlar ekliyor. Bu ay eklenecek yeni oyunlar da açıklanmış durumda.

[20-28 Şubat] GeForce NOW'a Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

NVIDIA'nın ülkemizde de sevilerek kullanılan bulut oyun platformu GeForce NOW'a yepyeni oyunlar eklendi. Yeni oyunlara bakılırsa Şubat ayının ikinci yarısı da oyun açısından dolu dolu geçecek gibi görünüyor.

Şubat ayının ikinci yarısında GeForce NOW'a eklenecek oyunlar arasında en dikkat çekeni Styx: Blades of Greed olacak gibi görünüyor. Listenin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

NVIDIA GeForce NOW'a eklenecek yeni oyunlar

2

Oyun Platform Tarih
Norse: Oath of Blood Steam 20 Şubat
Diablo Battle.net 20 Şubat
Diablo + Hellfire Expansion Battle.net 20 Şubat
Star Trek: Voyager – Across the Unknown Steam 20 Şubat
STALCRAFT: X Epic Games 20 Şubat
Styx: Blades of Greed Steam 20 Şubat
Ys X: Proud Nordics Steam 20 Şubat
KILLER INN Steam Şubat 2026
Trine Enchanted Edition Epic Games Şubat 2026
Trine 2: Complete Story Epic Games Şubat 2026
Trine 3: The Artifacts of Power Steam, Epic Games Şubat 2026
Trine 4: The Nightmare Prince Epic Games Şubat 2026

NVIDIA GeForce NOW'a Ocak ayının ikinci yarısında eklenecek oyunların tamamı bunlar. Üstteki listede yer alan oyunların tamamını, GeForce NOW'a eklendiği tarihten itibaren dilediğiniz süre boyunca oynayabilirsiniz.

Sisteminizin Yetmediği Oyunları Oynamanızı Sağlayan GeForce Now Nedir, Nasıl Kullanılır? Sisteminizin Yetmediği Oyunları Oynamanızı Sağlayan GeForce Now Nedir, Nasıl Kullanılır?
Sürekli Yeni Sistem Dizmeye Son: GeForce NOW Nedir, Hangi Oyunlar Var, Üyelik Ücreti Ne Kadar? Sürekli Yeni Sistem Dizmeye Son: GeForce NOW Nedir, Hangi Oyunlar Var, Üyelik Ücreti Ne Kadar?
Geforce Nvidia Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

PlayStation Plus Türkiye Fiyatlarına Kaçırılmayacak İndirim Geldi!

PlayStation Plus Türkiye Fiyatlarına Kaçırılmayacak İndirim Geldi!

WhatsApp Tasarımı Baştan Aşağı Değişiyor (Durum Güncellemeleri Artık Gözünüze Gözünüze Sokulacak)

WhatsApp Tasarımı Baştan Aşağı Değişiyor (Durum Güncellemeleri Artık Gözünüze Gözünüze Sokulacak)

Dacia Markasının Adı Nereden Geliyor? İşte 'Vay be' Dedirtecek Anlamı

Dacia Markasının Adı Nereden Geliyor? İşte 'Vay be' Dedirtecek Anlamı

Google AMP, Bir Kez Daha Türkiye'de Engellendi: Bu Sefer Karar Farklı Yerden!

Google AMP, Bir Kez Daha Türkiye'de Engellendi: Bu Sefer Karar Farklı Yerden!

Direksiyonu ve pedalları olmayan otomobil Tesla Cybercab'in seri üretimi başladı

Direksiyonu ve pedalları olmayan otomobil Tesla Cybercab'in seri üretimi başladı

Robot Süpürgesini DualSense ile Kontrol Etmek İsteyen Kullanıcı, Yanlışlıkla Sunuculara Sızdı: 6.700 Robotu Tek Tuşla Yönetti!

Robot Süpürgesini DualSense ile Kontrol Etmek İsteyen Kullanıcı, Yanlışlıkla Sunuculara Sızdı: 6.700 Robotu Tek Tuşla Yönetti!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com