[20-28 Şubat] GeForce NOW'a Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı

NVIDIA'nın ülkemizde de sevilerek kullanılan bulut oyun platformu GeForce NOW'a yepyeni oyunlar eklendi. Yeni oyunlara bakılırsa Şubat ayının ikinci yarısı da oyun açısından dolu dolu geçecek gibi görünüyor.
Şubat ayının ikinci yarısında GeForce NOW'a eklenecek oyunlar arasında en dikkat çekeni Styx: Blades of Greed olacak gibi görünüyor. Listenin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
NVIDIA GeForce NOW'a eklenecek yeni oyunlar
|Oyun
|Platform
|Tarih
|Norse: Oath of Blood
|Steam
|20 Şubat
|Diablo
|Battle.net
|20 Şubat
|Diablo + Hellfire Expansion
|Battle.net
|20 Şubat
|Star Trek: Voyager – Across the Unknown
|Steam
|20 Şubat
|STALCRAFT: X
|Epic Games
|20 Şubat
|Styx: Blades of Greed
|Steam
|20 Şubat
|Ys X: Proud Nordics
|Steam
|20 Şubat
|KILLER INN
|Steam
|Şubat 2026
|Trine Enchanted Edition
|Epic Games
|Şubat 2026
|Trine 2: Complete Story
|Epic Games
|Şubat 2026
|Trine 3: The Artifacts of Power
|Steam, Epic Games
|Şubat 2026
|Trine 4: The Nightmare Prince
|Epic Games
|Şubat 2026
NVIDIA GeForce NOW'a Ocak ayının ikinci yarısında eklenecek oyunların tamamı bunlar. Üstteki listede yer alan oyunların tamamını, GeForce NOW'a eklendiği tarihten itibaren dilediğiniz süre boyunca oynayabilirsiniz.