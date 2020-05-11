Apple, 14 İnç MacBook Pro'yu Önümüzdeki Yıla Erteleyebilir

Apple, MacBook Pro serisine 14 inçlik yeni bir model eklemeyi planlıyor. Ancak 14 inçlik yeni model, sanıldığı kadar erken gelmeyebilir. İddialara göre Apple, yeni modelin tanıtımını önümüzdeki yıla ertelemeyi planlıyor.

Apple'ın MacBook serisine 14 inçlik bir MacBook Pro dahil edeceğine dair söylentiler devam ediyor. Şu ana kadar 14.1 inçlik MacBook Pro'nun 13 inçlik modele bir yükseltme olarak mayıs ayında tanıtılacağı konuşuluyordu. Ancak 2020 MacBook Pro piyasaya sürüldü ve ekran tarafında herhangi bir tasarım değişikliğine sahip değildi.

Apple ürünleri hakkında isabetli sızıntılarıyla tanınan L0vetodream adlı Twitter kullanıcısı, 14 inç MacBook Pro'nun 2021 için planlandığını öne sürdü. Şirket, incelen ekran çerçeveleriyle birlikte ekranı büyüterek dikkat çekici bir yükseltme yapmayı planlıyor olabilir.

14 inç MacBook Pro beklenildiği kadar erken gelmeyebilir

Daha önce yeni MacBook Pro'nun bu yıl daha üst seviye bir seçenek olarak 14 inç mini LED ekranla birlikte tanıtılacağı yönünde bazı spekülasyonlar vardı. Cihaz hakkında beklentiler devam ediyor ancak lansman beklentileri gelecek yıla ertelenmiş durumda.

2020 model 13 inç MacBook Pro, 16 inçlik modelde sunulan gelişmiş hoparlörler, mikrofonlar veya daha ince çerçeveler gibi yeniliklerin çoğundan yoksun olarak geldi. Apple, yeni modelde büyük ölçüde kelebek mekanizmalı tuşları kaldırmaya odaklandı. 13 inç MacBook Pro, klavye değişikliğinin dışında farklı özellik seçenekleri sunuyor ve kullanıcıları 10. nesil Intel işlemcilerle tanıştırıyor.

14 inçlik MacBook Pro'nun tasarımı 13 inçlik modelle benzer olacak

14 inçlik yeni MacBook'un daha büyük ekranla yeniden tasarlanması, diğer yandan küçülen çerçeveler nedeniyle kasa boyutu olarak 13 inçten daha büyük olmaması bekleniyor. Yeni MacBook Pro'nun fiyatının da 13 inç modele çok benzer olacağı konuşuluyordu. Ancak lansmanın gelecek yıla sarkması, fiyatta bir oynama gerçekleşmesine neden olabilir.

Not L0vetodream, daha önce Apple'ın gelecek yıl 12 inçlik MacBook modeliyle karşımıza çıkacağını ve cihazın Apple tarafından tasarlanmış ARM işlemciyle çalışan ilk Mac olacağını öngörmüştü. 12 inçlik model gelecek ay gerçekleşmesi planlanan WWDC'de geliştiricilerin mimari geçişe ayak uydurabilmeleri için duyurulabilir.