2020 Toyota GR Supra, Gran Turismo Sports'a Geliyor

Dünyanın en beğenilen yarış oyunlarından biri olan Gran Turismo Sports, bu gece yayınlayacağı içerik güncellemesinde, geçtiğimiz yıl tanıtılan ve büyük beğeni toplayan 2020 Toyota GR Supra’yı oyuncuların beğenisine sunacak. Efsanevi araç hakkındaki tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yarış oyunlarının atası olarak nitelendirilen Gran Turismo serisinin 2017 yılında piyasaya sürülen son halkası Gran Turismo Sports, bu gece saat 23.00’da yayınlayacağı nisan güncellemesinde efsanevi bir aracı oyuncularla buluşturacak: 2020 Toyota GR Supra.

Toyota'nın spor otomobiller arasında bir fenomene dönüşen efsanevi modeli Supra, beşinci nesli ile geçtiğimiz yıl geri dönmüştü. Üzerindeki perdeyi, 2019 Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı'nda kaldıran yeni Toyota GR Supra, GT86'yı hayata geçiren baş mühendis Tetsuya Tada’nın imzasını taşıyor.

Gran Turismo Sports oyuncuları, yeni Toyota GR Supra ile muazzam bir sürüş deneyimi yaşayacak

Önden motorlu arkadan itişli forma sahip olacak şekilde tasarlanan GR Supra, tasarım anlamında önceki jenerasyon Supra’nın izlerini taşıyor. İlk 2000GT spor otomobilin mirasını devam ettiren araç, kaputunun altında sekiz ileri otomatik şanzımanla eşleştirilen 3.0 litre altı silindirli motora ev sahipliği yapıyor.

340 beygir gücü ve 500 Nm tork üreten 2020 Toyota GR Supra, 100 km/s hıza sadece 4.3 saniyede ulaşabiliyor. Sürücünün duyularına hitap eden bir araba olan yeni GR Supra, 50:50 ağırlık dağılımı ve düşük ağırlık merkezi ve optimum şekilde dengelenmiş çift kaydırma turbo ile muazzam bir hızlanma sağlıyor.

2020 Toyota GR Supra, 0-100 kilometre hızlanmasını 4.3 saniyede gerçekleştiriyor

Gücü, hassas yol tutuşu, kısa aks aralığını ve geniş iz açıklığını kombine ederek sürüş tutkunlarına sıra dışı bir spor otomobili deneyimi vadeden ikonik araç, geleneksel GT düzenini, ultra modern fonksiyonlarla harmanlayan kokpiti ile sürücüyü tamamen avcunun içine alıyor.

Gran Turismo serisinin arkasındaki stüdyo Polyphony Digital, GR Supra RZ’nin sadece gerçek motor sporlarında değil, Gran Turismo Sports'taki rekabeti de bambaşka bir seviyeye çıkaracağını söylüyor. Bu gece 23.00’da yayınlanacak güncelleme ile efsanevi araca kavuşacak olan oyuncular, 2020 Toyota GR Supra’yı çeşitli gövde renkleri ile modifiye edebilecekler.