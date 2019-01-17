İlk iki filminin devamı niteliğinde olacak yeni Hayalet Avcıları'ndan ilk teaser geldi gelmesine fakat filme dair pek bir şey anlattığını söylemek çok zor.

80'ler ve 90'lar nesli için birer ikon haline gelen Hayalet avcıları 2016'da vizyona giren filmiyle büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Gişede umduğunu bulsa da eleştirmenler ve izleyiciler tarafından oldukça olumsuz eleştirilere maruz kalan film pek de olumlu bir izlenim bırakmamıştı.

Son filminin ardından geçen 3 yılın ardından 2016'daki filmle hiçbir alakası olmayacak yeni Hayalet Avcıları, ilk iki filmin konu aldığı olayların devamı niteliğinde olacak. Şimdi ise Hayalet Avcıları'nın üçüncü filmi olacak yapımdan ilk teaser geldi fakat görüntülerde filme dair pek bir ipucu elde edebildiğimizi söyleyemeyiz.

Eğer henüz haberdar değilseniz film, orijinal filmin yönetmeni olan Ivan Reitman'ın oğlu Jason Reitman tarafından beyaz perdeye gelecek. Reitman Jr. filmin hem yazar hem de yönetmen koltuğunda oturacak. Filmin 2020 yılında çıkması bekleniyor. 2016 yılında vizyona giren filmde yer alan hiçbir kadın karakter bu yeni filmde yer almayacak.