Teknoloji günden güne hızla gelişiyor. Ancak bu gelişim bazı gizlilik ve güvenlik sorunlarını da beraberinde getiriyor. 2021’de oldukça popülerleşen yapay zeka ve çeşitli yazılım teknolojilerinden öne çıkan 5 tanesini bir araya getirdik.

Yaşadığımız çağda her geçen gün yeni pek çok teknolojik gelişmeye şahit oluyoruz. Birçok yönüyle hayatımızı kolaylaştıran bu gelişmeler bazen güvenliğimizi de ciddi seviyede tehdit ediyor. Gizlilik tehlikelerine karşı bir takım onay metinleri, izinlerle güvenlik çalışmaları yapılsa da bu trendlerin olumsuz sonuçlarından etkilenmemek neredeyse imkansız.

Gizliliğimizi tehdit etmeye başlayan problemleri durdurmak mümkün olmasa da problemi bilmek, problemin yaratacağı sorunlar ile başa çıkmak için yardımcı olabilir. Tehlikeleri göz ardı edilmemesi gereken teknoloji trendlerinden en çok öne çıkan 5 tanesini derledik.

1. Normalleştirilmiş Bir Gizlilik Eksikliği

Günümüzde en dikkat edilmeyen ama belki de kişisel güvenliği en çok tehdit eden sorunlardan biri gizlilik eksikliği. Son yıllarda Amerika ve Avrupa’da gizlilik yasalarında düzenlemeler yapılmaya başlandı. Ancak bu düzenlemeler gizlilik eksikliklerinin normalleştirilmesine sebep oldu. Çünkü bu yasalar ile ticari kuruluşların kişisel kullanıcı bilgilerine erişmesi yasaklanmadı, gizlilik için izin talep edilmesi sağlandı.

Getirilen zorunluluk ile de neredeyse tüm web sitelerinde şartları kabul etmemizi talep eden pop-uplar görülmeye başlandı. Fakat uygulanan bu yöntem, gizlilik sorunlarına bir çözüm yaratmaktan ziyade bildirim yoğunluğuna yol açtı. Her adımda gelen bildirimler kullanıcıların her türlü çerez ve veri talebini kabul etmesine yol açtı.

2. Akıllı Ev Asistan Cihazları

Akıllı ev asistanlarının ilk örneği 2014’te piyasa çıkan Amazon Echo hoparlördü. O yıllardan bu zamana Google Home ve Apple HomePod gibi farklı markaların da benzer ürünleri üretildi. 2022 yılına kadar ise birçok evde akıllı ev asistan teknolojisine sahip olacağı tahmin ediliyor.

Bu tarz cihazların çalışması için kişilerin sesleriyle bir dizi aktivasyon işlemine ihtiyaç duyulur. Belli komutlarla çalışan bu cihazların sürekli olarak ortamdaki sesi dinlediğine dair söylentiler oldukça yaygın. Google Amazon gibi büyük teknoloji şirketleri kendi ürünleri için belli komutları duyduktan sonra çalıştığını, ortamdaki sesi sürekli dinlemediğini bildirse de hala güvenilir değil. Kaldı ki günümüzde birçok marka bu tarz ürünler üretiyor ve daha düşük kaliteli de olsa düşük fiyatlara sahip muadil ürünler sıklıkla tercih edilebiliyor. Bu da insanları her türlü güvenlik ve gizlilik sorunu ile karşı karşıya bırakabiliyor.

3.Yüz Tanıma Yazılımları

Yaklaşık 10 yıldır hayatımızda olan yüz tanıma cihazları, hızla gelişerek hayatımızın birçok anına dahil oldu. Şifresiz oturum açma gibi faydalarının yanı sıra kayıp kişilerin bulunmasını bile sağladı. Bu yazılımlar ile uygun ortam ve ışık koşulları ile %99'luk başarı oranıyla mükemmele yakın sonuçlar alınabiliyor.

Ancak yüz tanıma yazılımlarını da getirdiği kolaylıkların yanı sıra bireyleri takip eden bir göz olarak nitelendirenler de var. Ses ile çalışan akıllı cihazlarda olduğu gibi bu tarz yazılımlar da kullanıcıyı sürekli takip ettiği fikriyle tehlikeli bulunuyor.

4. Deepfake

Deepfake, mevcut bir görüntü ya da videoda yer alan bir veya daha fazla kişinin yapay sinir ağları kullanılarak başka bir kişinin görüntüsü ile değiştirilebildiği bir medya türü.

Günümüz teknolojisinde ulaşılan Deepfake yazılımı, herhangi bir kişinin yalnızca sosyal medya fotoğrafını kullanılarak kötü amaçlarla sahte görüntülerinin elde edilmesini sağlayabiliyor. Deepfake görüntülerinin popülerleşmesi, yüz tanıma yazılımlarını da tehdit ediyor.

5. Otonom araçlar

Otonom ya da yarı otonom araçlar, kişisel cihazlardan farklı olarak bilgi ve verilerin yanı sıra kullanıcıların fiziksel güvenliğini tehlikeye atar. Trafik söz konusu olduğu için bu tarz araçların kullanımının tehlikesi göz ardı edilemez.

Günümüzde otomotiv üreticileri son teknoloji ve kapsamlı analizlerle başarılı örneklerini sunsa da ana ulaşım aracı olarak düşünmek hala mümkün değil.